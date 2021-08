Manuela Carriero ha letteralmente perso la testa per Luciano Punzo. A Temptation Island la giovane ha lasciato il fidanzato storico Stefano Sirena, con tanto di schiaffo al falò di confronto cruciale (la scena fa già parte della storia del trash televisivo). Conclusa l’esperienza nel reality delle tentazioni, Punzo e Manuela hanno così iniziato a frequentarsi assiduamente e, a distanza di una manciata di settimane dalla loro conoscenza, già si parla di matrimonio e fiori d’arancio. Nessuna indiscrezione lanciata dal gossip: a mettere l’argomento sul tavolo ci ha pensato la stessa Carriero che, con il cuore totalmente rapito, ha dichiarato di recente ai propri fan che l’idea di convolare a nozze la stuzzica non poco.

C’è chi vede nella love story una favola contemporanea, chi crede che la coppia stia affrettando i tempi e pure chi, assai scettico sulla neonata relazione, pensa che Luciano la stia sfruttando per visibilità. Al netto di tutto il vociferare, Manuela ‘tira dritto’ e racconta una volta di più che c’è amore reciproco e nessuna nuvola, per ora, sul rapporto: “Siamo innamorati. Io sono una ragazza che si lega assai facilmente, in particolare quando mi sento tanto amata desiderata e rispettata”.

Qualcuno, vedendo siffatta estasi di sentimenti, ha preso la palla al balzo per chiedere all’ex di Stefano Sirena se con Luciano sta già facendo progetti importanti. La Carriero, in modo piuttosto sorprendente, ha risposto che raggiungere l’altare e avere una famiglia è un suo sogno e che Punzo lo potrebbe realizzare: “Bisogna trovare una persona che crede nel matrimonio e nei valori. Luciano è una di queste. I presupposti ci sono. Se tutto va bene assolutamente si!”.

La situazione dell’ex corteggiatore è delicata per certi aspetti, in quanto ha già una figlia, avuta da una precedente relazione. Non che ciò possa precludere un matrimonio, ma naturalmente c’è appunto da considerare tutte le questioni del caso. Tuttavia Manuela vede anche in questo frangente il bicchiere mezzo pieno. Anzi, lo vede pienissimo!

La Carriero ha infatti raccontato che in passato ha sempre evitato questo tipo di relazioni perché credeva che potessero dare problemi. Ma l’aitante Punzo l’ha fatta ricredere pure su tale aspetto: “Quando ho incontrato Luciano è stata la prima cosa che mi ha detto. Per la prima volta non ho avuto paura di questo. Avere una bimba è solo un valore aggiunto. Hanno un rapporto così bello che è impossibile non innamorarsi di loro”.

Resta da capire se anche Luciano è d’accordo sul tema ‘fiori d’arancio’ da far sventolare in tempi record.