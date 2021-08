Temptation Island, Manuela sbotta e svela i messaggi inviati alla redazione

Manuela Carriero non ci sta e decide di rispondere a chi la accusa di aver cercato vendetta a Temptation Island 2021 contro Stefano Sirena. La sua relazione con Luciano Punzo sembra procedere abbastanza bene, ma le critiche non mancano. Sebbene in tanti abbiano appoggiato la sua decisione finale, c’è qualche telespettatore che non ha per nulla gradito il suo comportamento.

Manuela e Luciano sono molto apprezzati dal pubblico, tanto che vantano un gran numero di followers. Ma di fronte ai messaggi che sta ricevendo in questi giorni, caratterizzati da polemiche e accuse, la Carriero torna a parlare di Stefano, il suo ormai ex fidanzato. Quest’ultimo, va precisato, ha attualmente una relazione con la tentatrice Federica Cleo.

Entrambi hanno voltato pagina, è chiaro. Eppure qualcuno è ancora alla ricerca di spiegazioni. Nelle Stories di Instagram, Manuela vuole rispondere “a quelle poche persone” che sono convinte del fatto che abbia preso parte al programma “per lasciare Stefano o vendicarmi”. La Carriero ci tiene a ribadire di essere entrata nel reality delle tentazioni con la speranza “che potesse uscirne cambiato e con me”.

A questo punto, per dare una prova della sua buona fede, la Carriero pubblica i messaggi che ha scritto alla redazione prima di approdare nel reality. In particolare, condivide lo screen del messaggio che ha inviato su Whatsapp, attraverso cui cercava di capire dove avesse sbagliato in questi anni con Stefano.

Tentava anche di spiegare loro le sue sensazioni e la sua frustrazione nel sentirsi sempre giudicata da Stefano. Inoltre, era evidente la sua voglia di ricostruire la loro relazione. Ma all’interno del programma non ha visto in Sirena le stesse intenzioni.

Non ha notato alcun cambiamento, almeno non quello che sperava. Ha così proseguito la sua conoscenza con Luciano a Temptation Island, con lo scopo di far capire come un uomo dovrebbe trattare una donna.

Commentando lo screen del messaggio, Manuela ammette che non riusciva a capire perché Stefano la tradisse e perché avesse quel determinato comportamento. A detta sua, avrebbe dovuto lasciarla quando l’ha tradita la prima volta.

“Non pubblico il video con tutte le foto che ho mandato perché ho un’altra persona accanto e non mi pare il caso. Ma questi messaggi non mi sembrano di una ragazza che vuole vendicarsi. Non credo di essere entrata per vendetta scrivendo queste cose”

Detto ciò, la Carriero fa notare di aver condiviso tutto questo oggi per “mettere in chiaro” la sua posizione. Da donna innamorata ci ha sperato fino all’ultimo, ma poi è andata come doveva andare.

A oggi, Manuela crede di essersi salvata “da una vita di tradimenti e bugie”. Per lei Stefano rappresenta un capitolo chiuso, in quanto è felice della scelta che ha fatto: “Col tempo dimenticherà questa esperienza che mi ha aiutata a crescere”.

Intanto, tra presentazioni in famiglia e vacanze, la storia d’amore tra Manuela e Luciano si fa sempre più importante!