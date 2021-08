Temptation Island: Manuela pazza di Luciano e la sorella replica a Stefano

Procede alla grande la storia di Manuela Carriero e Luciano Ponzo, nata a Temptation Island 2021. Inaspettatamente e, per la gioia di molti fan, lei ha legato talmente tanto con il tentatore che ha deciso di concludere con lui questa esperienza. Dall’altra parte, l’ormai ex fidanzato Stefano Sirena sembra aver ritrovato la serenità insieme alla tentatrice Federica Cleo.

Intanto, Manuela e Luciano appaiono sempre molto felici e complici sui social. Si stanno godendo queste prime settimane come una coppia e le cose sembrano farsi sempre più serie. Infatti, negli ultimi giorni, Ponzo ha avuto modo di conoscere i componenti della famiglia Carriero. Scendendo nel dettaglio, una foto lo ritrae in compagnia delle nipotine di Manuela.

Un grande passo per la 31enne, che ha da poco chiuso una relazione durata più di 4 anni. Ormai Stefano sembra far parte del passato e il suo presente porta il nome di Luciano. Per tale motivo, non ha potuto non presentarlo a sua sorella Noemi, che ha fatto sì che anche le sue bambine potessero fare la conoscenza del tentatore. Manuela ha un’altra sorella, Francesca, e un fratello, Kevin.

Noemi in queste ore risponde alle curiosità dei fan, che le pongono su Instagram delle domande sulla storia d’amore di Luciano e Manuela. La giovane ha fatto notare che non c’è nulla nascondere e, infatti, ha dato la possibilità ai suoi figli di conoscere il nuovo fidanzato della zia.

Manuela non è l’unica a essere apparsa sul piccolo schermo. Infatti, lei e le sue sorelle hanno partecipato al programma Abito da sposa cercasi su Discovery Plus. Noemi era alla ricerca del vestito da sogno.

Per quanto riguarda Luciano, ammette di aver avuto ansia di incontrarlo. Non solo, è sicura che sarà “uno zio splendido”, in quanto “è già un papà meraviglioso” (Luciano ha una figlia, Eva, avuta da una precedente relazione). Invece, a Stefano non riserva dei messaggi così carini.

Nel villaggio dei fidanzati. il 30enne aveva fatto notare che Manuela non “faceva un passo senza sua sorella”. A questa affermazione, oggi proprio la sorella decide di dare una risposta:

“Noi non ci siamo mai divise, solo una volta, in una brutta circostanza. Forse non ha mai sopportato il nostro rapporto?”

Dopo la fine di Temptation Island, ha deciso di inviare un messaggio all’ormai ex cognato: “Ma come sempre non penso abbia compreso le mie parole”. Nonostante questo, augura a Sirena ciò che merita.

I rapporti tra la sorella di Manuela e Stefano pare non fossero dei migliori, anche prima della loro partecipazione al reality, almeno secondo quanto fa notare lei. Nel frattempo, lui fa mea culpa in una recente intervista.