Temptation island, Manuela e Stefano: una nuova segnalazione

Nuova segnalazione sulla coppia più discussa di Temptation Island, cioè quella di Manuela e Stefano. Ancora una volta a rilanciare gli aggiornamenti circa i due co-protagonisti del programma di Canale 5 è stata nelle ultime ore l’influencer Deianira Marzano.

Qualche settimana fa la vulcanica campagna aveva spifferato che i fidanzati più chiacchierati della nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia sono stati avvistati insieme al mare a Brindisi. Tra loro sembrava che tutto fosse tornato normale.

Ma le cose devono essere cambiate da quel momento. Poiché nelle ultime ore la Marzano ha rilanciato una segnalazione che le è stata inviata da una sua follower dove si parla di Manuela. Nel messaggio si legge che la ragazza è stata avvistata da sola mentre mangiava alla pizzeria De Matteis di Brindisi.

Stando alla segnalazione dell’utente, Manuela avrebbe lasciato intendere che tra lei e Stefano le cose non sono andate bene. E sembra che abbia pure detto: “Io comunque gli voglio bene anche se è uno str***o“. La segnalatrice ha proseguito dicendo che i suoi vicini di pizza le avrebbero riferito che Stefano era arrogante già da piccolo.

Prima di andar via dalla pizzeria Manuela avrebbe riferito alla segnalatrice di guardare la puntata perché ci sarà un gran finale. Ed ecco che ora in tanti non aspettano altro la messa in onda della prossima puntata di Temptation Island.

Nella quinta puntata del celebre programma in quota Mediaset, la relazione tra Manuela e Stefano subisce un forte scossone. La ragazza infatti si lascerà andare tra le braccia del single Luciano. Ma non saranno solo coccole e sguardi sdolcinati.

Tra i due c’è anche un bacio. Il livello di tossicità della relazione tra Manuela e Stefano arriva davvero a dei livelli esasperanti. Le accuse rincorrono le cattiverie reciproche. Insomma con questi presupposti sono in tanti a non vedere bene l’uscita della coppia insieme. Anzi.

Per conoscere cosa accadrà alla coppia non rimane quindi che vedere il prossimo appuntamento di Temptation Island, lunedì 26 luglio in prima serata su Canale 5.