Anticipazioni Temptation Island quinta puntata: Manuela bacia Luciano

La quarta puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Floriana ha dato il benservito a Federico, in un falò di confronto concitato e alquanto inatteso in cui la ragazza, che fino a questo punto del reality sembrava l’anello debole della coppia, ha ‘steso’ il fidanzato. Anzi ‘ex’, visto che lo ha piantato su due piedi nonostante l’uomo sia scoppiato in lacrime provando a far tornare sui suoi passi ‘Flo’. Federico però non ha mollato la presa e ha chiesto un falò riparatore: nel corso della quinta puntata si saprà se la donna avrà accettato di incontrarlo per provare a ricucire.

Capitolo Manuela e Stefano: la coppia ha raggiunto livelli di ‘tossicità amorosa’ devastanti, in un continuo vortice di accuse gravi e cattiverie corrosive reciproche. Nella quinta puntata Manuela bacerà il single Luciano. “Si è baciata con lui”, chiosa rabbioso Stefano. La relazione è sempre più scricchiolante. Immaginare un lieto fine è alquanto difficile.

Ci sono poi Jessica e Alessandro: per la prima volta il 34enne tutto palestra e ‘io prende ciò che voglio’ (insomma, il prototipo del maschio ‘ultrà alfa’) si è lasciato andare con una tentatrice, Carlotta. Balli sfrenati, carezze e atteggiamenti dall’alto tasso sensuale. Jessica ha reagito in maniera pacata, convinta che il fidanzato stia tentando di creare feeling con la single per farle una ripicca. Motivo? Per via del suo legame con il tentatore Davide, con cui l’intesa si sta facendo sempre più ‘pericolosa’. Nella prossimo appuntamento, proprio per tale intesa, Alessandro andrà su tutte le furie, distruggendo degli oggetti presenti nel Pinnettu. Si prevedono altre scintille.

C’è poi la coppia formata da Alessio e Natasha. Lui è sempre più in crisi vedendo la sua compagna spensierata e divertita in compagnia di altri tentatori. A onor del vero però la ragazza non ha assunto alcun atteggiamento compromettente. Durante la quinta puntata la giovane proseguirà a godersi l’avventura, mentre Alessio sarà ancor più attanagliato dallo sconforto. Tuttavia non sembra esserci nulla di talmente grave da far pensare che la love story possa scoppiare.