Temptation Island, Stefano e Manuela: finisce a insulti, coppia senza futuro

Continua a incrinarsi sempre più la relazione di Stefano Sirena e Manuela Carriero, coppia protagonista di Temptation Island. Lei è complice con il tentatore Luciano, lui con la tentatrice Federica. Ma i problemi più spinosi sono di fondo, da ricercare nel passato della coppia, che non fa altro che denigrarsi, con accuse gravi, corrosive e intime.

Conversando con gli altri fidanzati del villaggio, Sirena è arrivato a dire che Manuela “tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente”. La Carriero ha poi spiegato alle altre fidanzate il significato ancor più profondo di una simile frase dai contorni sessisti. “Lui intende a letto, che io non sono buona a letto”, ha chiosato Manuela. “Tu ancora sei qua a pensare, assurdo”, ha tuonato Floriana, consigliando a chiare lettere all’amica di lasciare Stefano per provare a tuffarsi nell’avventura in compagnia dell’aitante e fascinoso Luciano.

Manuela ha quindi visionato altri video del compagno, sempre più vicino alla single Federica la quale gli ha spiegato perché non va d’accordo con la madre. “Ha tradito mio padre, lui lo ha scoperto ed è andato via”, ha detto la giovane, ricevendo l’abbraccio di Stefano in segno di sostegno e supporto.

“Vorrei prenderli a schiaffi tutti e due”, la reazione della Carriero che, quando ha visto la mano ‘morta’ di Sirena sfiorare il fondoschiena della tentatrice ha ringhiato: “Uno sporcaccione in tutti i sensi. Per lei si dispiace. Mi ha fatto dormire per terra, perdere il lavoro e la casa. Ma per me non si dispiace. Ma perché fa così?”

Alcune delle fidanzate hanno domandato alla Carriero che cosa volesse fare e perché non richiedesse un confronto con il fidanzato. “Aspetto, quando mi farà schifo al cento per cento avrò il coraggio di lasciarlo”, la replica dura della donna. Sono seguiti altri video in cui si è palesata ancor più la complicità tra Sirena e la single. Manuela ha così più volte chiosato: “Prendilo, portatelo via. Mi fa schifo”. E ancora: “Attenta però che quando vai a cena poi ti fa pagare”.

Manuela ha poi ricordato che Stefano l’ha tradita più volte, stesso trattamento riservato ad altre sue ex fidanzate. “Le ha tradite tutte”, ha raccontato la donna.

A questo punto è cambiato lo scenario, con Sirena che ha guardato i filmati della fidanzata e Luciano. Filmati che hanno mostrato una volta di più il feeling che è venuto a crearsi. “Ormai è finita. Basta”, lo sfogo di Stefano.

Resta però un problema gigantesco per Manuela e Sirena, che travalica i rispettivi legami con i tentatori e le tentatrici: una profonda mancanza di rispetto nel rapporto. Costruire un amore oppure cercare di ricucirlo a suon di insulti e cattiverie, che arrivano persino a lambire la sfera più intima di un rapporto sembra un’utopia. Amore tossico, verrebbe, purtroppo, da dire…