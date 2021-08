Temptation Island, Manuela cancella Stefano: perché esagera con Luciano

La conferma che tra Manuela Carriero e Stefano Sirena non tiri una buona aria è giunta ieri, al matrimonio di Socionovo e Claudia Venturini, altra coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. A differenza di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni, pure loro scoppiati nel corso del reality ma comunque rimasti in buoni rapporti, come testimoniato da alcune divertenti Stories che hanno realizzato assieme, il cestista e la sua ex non si sono minimante calcolati all’evento nuziale, segno che c’è ancora molta ruggine. E forse ci sarà sempre.

Alla fine del ‘viaggio nei sentimenti’, Manuela ha scelto di troncare e tuffarsi nelle braccia del tentatore Luciano Punzo, ‘cancellando’ Sirena. Scelta maturata anche alla luce della perdita di fiducia nel cestista, che in passato le ha messo le corna. Fin qui, nulla da ridire. Quel che appare ‘esagerato’ è il modo in cui la Carriero sta ‘sponsorizzando’ la neonata relazione con Punzo.

La donna, nelle scorse ore, ha addirittura detto di “amare” il giovane. Insomma, parole intense e di peso. Certo l’amore non ha orologi e tempistiche assegnate: non c’è un periodo stabilito entro il quali si può dire ‘ok, ora mi sono innamorata’. La love story con Luciano, però, è alle prime battute e inevitabilmente tutta da scoprire. E ciò fa sembrare un poco esagerato il fatto di descrivere tale neonato rapporto con siffatta pomposità.

C’è anche chi continua a insinuare che la relazione sia nata per business e chi trova di cattivo gusto il fatto che la Carriero, in quasi tutte le sue Stories, continui a taggare Punzo. La questione ha fatto inalberare la giovane che ha replicato per le rime. “Business di cosa? Credo anzi che Luciano da solo avrebbe potuto fare molte più cose. Siamo due persone normali e pubblichiamo foto come i ragazzi che si amano“.

A chi ha invitato Manuela a non taggare in ogni scatto Punzo, l’ex protagonista di Temptation Island ha poi ribadito: “Perché è il mio fidanzato, chi devo taggare, tua nonna?”. Al di là della querelle, si notano paroloni assai importanti, come “fidanzato” e “ragazzi che si amano”.

Dal canto suo Sirena continua a frequentare la tentatrice Federica Cleo: i due, però, preferiscono mantenere un profilo più basso rispetto a Luciano e la Carriero, dicendo di aver un ottimo feeling ma lasciando intendere che è prematuro iniziare a parlare di love story. Quel che è certo è che per ora le chance di vedere un ritorno di fiamma tra Stefano e Manuela sono pari a zero.