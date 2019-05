Temptation Island: l’ex tronista Manuel Vallicella tra i tentatori? La proposta 

Temptation Island: Manuel Vallicella si candida come tentatore

Temptation Island è pronto a ritornare sul piccolo schermo anche questa estate. Il programma di Maria De Filippi, dopo il successo delle precedenti edizioni, verrà trasmesso su Mediaset anche quest’anno. La produzione, infatti, si è già messa a lavoro e, mentre a Roma sono stati avviati i provini per conoscere le prime coppie e selezionare i partecipanti, c’è anche chi sui social si propone per partecipare a Temptation come tentatore. Non stiamo parlando di una persona qualsiasi, al contrario, a candidarsi per il villaggio dei single oggi è stato niente meno che Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne.

Manuel Vallicella da Uomini e Donne a Temptation Island? La richiesta dei fan

Non è la prima volta che un volto noto di Uomini e Donne viene scelto dalla redazione di Maria De Filippi per entrare a far parte del cast di Temptation Island. È successo con le coppie uscite dal Trono Classico e dal Trono Over (come per esempio Ida e Riccardo) e, negli anni, anche con le ragazze e i ragazzi rimasti single dopo la partecipazione al date show (come Andrea Cerioli e Nicolò Ferrari). Per questo motivo, oggi, alcuni fan hanno scritto a Manuel Vallicella se avranno la possibilità di vedere anche lui a Temptation Island quest’anno.

Temptation Island: Manuel Vallicella spiega perché gli piacerebbe partecipare come tentatore

Manuel Vallicella, come accennato sopra, non ha detto di essere stato contattato dalla produzione di Temptation Island ma, nonostante ciò, tramite il suo profilo Instagram si è pubblicamente proposto come tentatore. Manuel è al momento single e, pertanto, ha spiegato: “Un anno fa avevo il mio pensiero ma, dopo quello che mi è successo negli ultimi mesi, non saprei dirvi. Se mi venisse proposto di farlo forse direi di sì. Tre settimane in Sardegna gratis chi non li farebbe?”.