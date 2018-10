Andrea Cerioli conquista tutti a Temptation Island Vip: la richiesta del pubblico

Andrea Cerioli conquista il pubblico di Temptation Island: è lui uno dei protagonisti indiscussi della puntata

Andrea Cerioli, dopo essere entrato nei trend di Twitter Italia la scorsa settimana, è riuscito a mandare in subbuglio il web anche questa sera. L’ex gieffino, ex tronista e oggi tentatore di Temptation Island Vip, infatti, pare essere ancora essere caro al pubblico di Canale 5. I telespettatori attivi sui social, nello specifico, si sono mostrati particolarmente entusiasti di rivederlo in TV. Su Twitter, come accennato sopra, il suo nome è stato tirato in ballo talmente tante volte da finire direttamente tra i trend della serata. Cosa dicono di lui? Apprezzamenti e complimenti si stanno letteralmente sprecando e, tra tanti commenti, una richiesta in particolare sta prendendo sempre più piede, e cioè: molti vorrebbero rivedere Andrea Cerioli a Uomini e Donne.

Tutti pazzi per Andrea Cerioli a Temptation Island Vip: l’insolita richiesta sui social

Un trono bis per Andrea Cerioli a Uomini e Donne? Forse è troppo presto per dirlo ma, ad oggi, questo stanno continuando a chiedere i fan con insistenza sui social, e questo di certo non può essere ignorato. La redazione di Maria De Filippi, visti gli ultimi sviluppi, prenderà mai in considerazione questa ipotesi? D’altronde in passato è già successo che un personaggio molto apprezzato a Temptation Island venisse poi ripescato per partecipare al Trono Classico di Uomini e Donne (o come tronista o come corteggiatore).

Andrea Cerioli torna a Uomini e Donne?

Andrea Cerioli, come molti sanno, diversi anni fa partecipò a Uomini e Donne, ma decise di abbandonare il suo Trono prima del tempo, senza scegliere nessuna delle sue corteggiatrici. Fuori dal programma, tuttavia, ebbe modo di risentire una di loro, ovvero Valentina Rapisarda, con la quale si fidanzò subito e andò a convivere dopo breve tempo. Oggi, però, Andrea Cerioli (anche se alcuni indizi sembrano confermare il contrario) è ufficialmente single. Le carte in regola per tornare a Uomini e Donne come tronista, dunque, sembra avercele tutte.