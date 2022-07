Temptation Island, “Ma quale amicizia?”: Chiofalo svela gli altarini

“Lenticchio” racconta via Instagram Stories come è andata a finire con i compagni d’avventura dell’edizione del reality a cui aveva partecipato da fidanzato con Selvaggia Roma

In che rapporti è Francesco Chiofalo con i ragazzi che hanno partecipato insieme a lui all’edizione 2017 di Temptation Island? La risposta a questa domanda arriva sul profilo Instagram di “Lenticchio“, che nelle scorse ore ha risposto ad alcune domande dei suoi follower tramite il classico box domande.

Chi sperava in un rapporto complice e amichevole fra Chiofalo e tutti gli altri concorrenti della quinta edizione del programma di Canale 5 resterà deluso. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma (che aveva partecipato allo show proprio per verificare la solidità della sua relazione) ha rivelato di aver di fatto tagliato i ponti con tutti. I partecipanti a Temptation Island 2017 (oltre ai tentatori, con i quali evidentemente non sarà rimasto in contatto) si sono dimostrati nei suoi confronti carichi di un astio che forse non si sarebbe aspettato. Via Instagram, Chiofalo ha raccontato:

“Sono anni che non sento più nessuno di loro. Purtroppo tra noi ex concorrenti di quell’edizione non c’è mai stata una vera e propria amicizia ma solo un quieto vivere. Anzi molti di loro nei miei confronti hanno sempre nutrito una forte rabbia e competitività.”

Chi sono gli ex concorrenti di Temptation Island 2017 con cui Chiofalo ha chiuso i rapporti

Ma quali sono i ragazzi di Temptation Island nei confronti dei quali Chiofalo nutre una tale antipatia? A quell’edizione avevano partecipato insieme a lui Sara Affi Fella e Nicola Panico, Valeria Bigella e Alessio Bruno, Francesca Baroni e Ruben Invernizzi, Veronica Bagnoli e Antonio Lenti e Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondo.

Alla fine di quell’edizione, dopo un momento di crisi profonda, Selvaggia Roma decise di tornare dal suo Francesco. La storia, in ogni caso, non sarebbe durata poi più di tanto. A poche settimane dalla fine della messa in onda, Selvaggia aveva annunciato la rottura via Instagram Stories. E pensare che nell’aria, ai tempi, c’era persino profumo di nozze.

Francesco Chiofalo: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

“Lenticchio”, come saprete, è stato colpito nel 2018 da un tumore al cervello che l’aveva costretto ad operarsi d’urgenza. Oggi il tumore è stato asportato, ma ovviamente l’influencer dovrà continuare a tenere monitorata la situazione ancora a lungo.

Proprio nei giorni scorsi, Chiofalo si è sottoposto ad un nuovo esame istologico per una “massa” che ha dovuto levare dal naso. Il risultato, in ogni caso, non è ancora arrivato: Chiofalo è in queste ore in trepidante attesa, un momento che sta vivendo con grande difficoltà. Qui sotto le sue parole in merito: