Chiofalo torna in tv dopo l’operazione: proposta di matrimonio a Drusilla

A ventiquattro ore dall’operazione al naso Francesco Chiofalo è tornato in televisione. L’ex Lenticchio di Temptation Island è stato ospite di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, dove si è mostrato con un vistoso cerotto bianco sul volto. Il 33enne ha precisato di stare bene anche se l’intervento è stato piuttosto doloroso. Per fortuna non ha riportato tagli o ferite importanti ed è riuscito a rientrare a casa dopo una sola notte al San Camillo di Roma.

Ora Francesco Chiofalo è in attesa del risultato dell’esame istologico, quello che certifica la natura della massa nera che è stata trovata nei condotti nasali. L’ex protagonista de La Pupa e il Secchione dovrà aspettare ben trenta giorni per avere l’esito ed è molto preoccupato visto che in passato ha dovuto lottare contro un tumore al cervello.

Barbara d’Urso ha dunque invitato Chiofalo a non vivere con l’ansia nonostante il momento non sia dei migliori e ad attendere con serenità la risposta dei medici. Intanto la conduttrice ha chiesto a Francesco novità sul suo rapporto con Drusilla Gucci.

Fidanzati da un anno i due sono entrati in crisi dopo le avance di Malena nei confronti di Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione. Una mancanza di rispetto che l’ereditiera, vista lo scorso anno all’Isola dei Famosi, non ha particolarmente gradito.

A Pomeriggio 5 Francesco Chiofalo ha chiarito che i problemi con Drusilla Gucci sono stati risolti e che sogna di convolare a nozze. “Spero che un giorno si parlerà del mio matrimonio, pensaci Drusilla”, ha detto il romano tirando in ballo un servizio della trasmissione Mediaset sulle unioni Vip che era stato proposto poco prima.

Francesco Chiofalo fa quindi sul serio con Drusilla Gucci dopo le relazioni finite male con Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi. Per il momento i due portano avanti un rapporto a distanza: lui a Roma, dove è nato e cresciuto, lei a Firenze.

Le grosse differenze tra Chiofalo e Drusilla non sembrano minare in alcun modo il legame, che è diventato più forte giorno dopo giorno. Oggi Francesco e la Gucci sono inseparabili e la scrittrice è stata vicina al suo compagno durante il delicato intervento.