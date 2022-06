Francesco Chiofalo è stato operato: la discutibile scelta dopo l’intervento

L’influencer romano è stato operato al San Camillo di Roma: come è andato l’intervento chirurgico e come sta

Francesco Chiofalo è stato operato all’Ospedale San Camillo di Roma. L’ex protagonista de La Pupa e Il Secchione ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per asportare una misteriosa massa nera di origine sconosciuta che gli è stata trovata nei condotti nasali. Su che cosa sia quella ‘misteriosa massa nera’ per ora, ha riferito sempre l’influencer capitolino, nulla si sa. Si deve attendere l’esito dell’esame istologico che arriverà tra circa una trentina di giorni.

L’intervento è andato bene, seppur Chiofalo, una volta ripresosi dall’anestesia, ha spiegato di essere ancora preoccupato, oltre a mostrarsi con il viso insanguinato e dolorante. Una scelta che farà senza dubbio discutere e che rischia di attirare sull’influencer l’ennesima polemica circa la spettacolarizzazione del dolore. Già nel 2019, quando dovette sottoporsi a una delicata operazione al cervello per rimuovere un tumore, fu biasimato per aver pubblicato su Instagram delle Stories molto crude con un tono alquanto cupo.

Francesco Chiofalo spiega come è andata l’operazione

“Purtroppo non ho una bella c’era, lo ammetto, è così. Sto facendo quattro passi per sgranchirmi, l’effetto dell’anestesia è finito. L’intervento è andato bene, mi hanno fatto uscire questa massa direttamente dal naso, senza tagli né cuciture. Quindi, tra virgolette, sono stato fortunato da questo punto di vista”. Così Chiofalo su Instagram poco dopo essersi svegliato dall’anestesia.

“Inutile dire che il naso è distrutto, è enorme e continua ininterrottamente a grondare sangue – ha aggiunto -. Sono ancora un po’ preoccupato per capire cos’era questa massa, se era una ciste o un tumore benigno. Ora aspetto l’esame istologico, ci vorranno trenta giorni. Io spero che tutto vada bene”.

Come sopra accennato, Chiofalo si è mostrato in alcune Stories Instagram con il viso insanguinato, immortalandosi con il sangue colante dal naso. Un filmato senza dubbio d’impatto che è destinato a innescare mugugni e biasimi.

Poco prima di entrare in sala operatoria, il giovane spiegava di essere parecchio giù di corda. In particolare raccontava di non essere spaventato per l’intervento in sé quanto piuttosto per il responso dell’esame istologico che, come poc’anzi scritto, arriverà tra un mese.

Francesco Chiofalo, da Temptation Island a La Pupa e il Secchione

Chiofalo ha raggiunto la popolarità televisiva partecipando a Temptation Island con l’allora fidanzata Selvaggia Roma. La coppia si lasciò dopo il programma per profonde ed evidenti incomprensioni caratteriali. Pian Piano il personal trainer romano ha poi fatto successo su Instagram, diventando un infleuncer con il pallino per la tv Lo si è visto in diverse occasioni su Canale Cinque, nei salotti di Barbara d’Urso, che lo ha voluto anche nel cast de La Pupa e il Secchione 2022.