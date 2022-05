Francesco Chiofalo truffato: “Sono un cogl…”, la somma rubata

Brutto episodio per l’ex Pupo Francesco Chiofalo. Lenticchio, così è soprannominato il personal trainer e influencer 33enne, ha raccontato su Instagram, con rabbia, di essere stato vittima di una truffa che gli è costata un bel po’ di denaro. Ecco cosa ha detto, cosa gli è successo nel dettaglio e a quanto ammonta la somma persa dal fidanzato di Drusilla Gucci che ha appena concluso la sua avventura a La Pupa e il Secchione Show.

Nel pomeriggio del 10 maggio 2022 Francesco Chiofalo ha pubblicato una serie di storie Instagram nelle quali si è sfogato con i suoi followers a proposito di una brutta disavventura della quale è stato protagonista. Il 33enne, che dà la colpa della situazione in primis a sè stesso per essere caduto nel tranello dei malintenzionati, ha esordito così: “Oggi sono arrabbiato, inca***to nero. Sono stato vittima di una truffa. Sono stato veramente un co****ne, veramente stupido.”

Ecco la ricostruzione della vicenda fornita dallo stesso Chiofalo. In soldoni quest’ultimo ha ricevuto una chiamata da un numero di telefono della sua banca con il quale ha avuto contatti in precedenza. Il 33enne si è quindi fidato della voce dall’altro lato della cornetta, che gli ha detto che il suo conto in banca stava per essere hackerato. L’ex Pupo ha così acconsentito a dare tutta una serie di informazioni e dati personali per risolvere il problema. Da un momento all’altro, così, il suo conto, contenente diecimila euro, è stato praticamente prosciugato.

Francesco Chiofalo truffato, cosa succede ora

Una volta compreso l’inganno la voce proveniente dal numero incriminato ha subito riattaccato il telefono in faccia a Chiofalo. Quest’ultimo ha capito di essere stato truffato e ha provato, invano, a fare qualcosa per recuperare i suoi soldi. Suo malgrado sembra che si possa fare ben poco.

“Praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia. Ho chiamato anche il mio avvocato e praticamente sembra che nessuno possa fare niente e me la devo prendere tra virgolette in quel posto. Sono veramente inc****to nero.”

Chiofalo è stato così vittima praticamente di sé stesso e della sua ingenuità. Il 33enne ha così pensato bene di fare un appello ai suoi followers, invitandoli a diffidare di richieste strane come quella fatta a lui.

L’influencer è reduce dalla partecipazione a La Pupa e il Secchione Show, dove si è classificato secondo dietro la Pupa Maria Laura De Vitis. Qualche giorno fa il fidanzato di Drusilla Gucci ha fatto un appello televisivo a Pomeriggio 5 rivolto proprio alla compagna invitandola a non essere arrabbiata con lui se durante l’ultima puntata dello show si è trovato a baciare la secchiona Valentina Matteucci.