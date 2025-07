Temptation Island, Lucia spiazza tutti: beccata con un terzo tentatore

Temptation Island si è ufficialmente chiuso, ma continua a sorprendere. Nella settima puntata – andata in onda mercoledì 30 luglio 2025 – il falò tra Lucia e Rosario si è trasformato in una serie di colpi di scena. Lucia ammette di aver architettato tutta una messinscena con il tentatore Andrea per far ingelosire il fidanzato. Obiettivo centrato: i due escono insieme, persino pronti a convivere. Ma il lieto epilogo tarda ad arrivare. Un mese dopo la fine del reality, Filippo Bisciglia li rincontra e scopre che dietro quello che lei chiamava uno “scherzo” c’è ben più di una verità: a programma finito, Lucia si è incontrata con il tentatore. Quando Rosario lo scopre, la lascia senza esitazioni.

Ma, a quanto pare, non si è vista solo con Andrea: nelle ultime ore Lucia è stata avvistata in dolce compagnia di un altro tentatore, Francesco. E ora emergono nuovi retroscena che lasciano i telespettatori con il fiato sospeso in una storia che sembra non avere mai fine.

Temptation Island, Lucia nel mirino del gossip

Dopo le foto di Lucia con il tentatore Francesco – diffuse dal giornalista Lorenzo Pugnaloni – arriva un’altra segnalazione. Lei viene paparazzata in un centro commerciale in compagnia di Salvatore, un altro tentatore. “Mi hanno appena girato una foto di Lucia insieme al tentatore Salvatore. Erano da soli“, scrive nelle sue storie social.

Tra loro sorrisi, complicità, ma nessun gesto intimo. Non è chiaro se sia solo una semplice amicizia nata nel villaggio, ma una cosa è certa: Lucia, in breve tempo, si è vista con ben tre tentatori diversi. Più che fare mea culpa e provare a salvare quel poco che resta con il suo fidanzato (ormai ex) Rosario, sembra più interessata ad approfondire la conoscenza con i single. Le immagini parlano chiaro: tra lei e Rosario è finita. Lui si chiude nel silenzio, mentre lei si dà alla pazza gioia.

Mentre intorno a Lucia e Rosario si scatena una vera bufera mediatica — da coppia tra le più solide del programma a quella più chiacchierata — sui social iniziano a circolare i primi dubbi. Per molti, la loro partecipazione non sarebbe altro che una disperata mossa per guadagnare visibilità. Poco prima dell’inizio del reality, un utente anonimo confidava all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Nulla di vero, è tutta strategia”. Ma qual è la verità? Hanno davvero scelto Temptation Island solo per accumulare follower e pubblicità? Per ora resta un mistero, ma è certo che nei prossimi giorni spunteranno nuove rivelazioni scottanti.