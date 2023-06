Temptation Island, Lucarelli scrive a Maria: “Mi hai spiazzato”

Poteva mai mancare un commento di Selvaggia Lucarelli sul trend del momento? Naturalmente no. Infatti ecco che la giornalista ha commentato puntualmente la partenza di Temptation Island 2023, che, non appena ha aperto i battenti, è schizzato in cima alle classifiche social degli argomenti più dibattuti. La chiosa della firma del Fatto Quotidiano che è destinata a far discutere. Cosa è successo? La Lucarelli ha tirato in causa direttamente Maria De Filippi (per quei pochi che non lo sapessero, dietro al reality c’è la conduttrice pavese che produce il programma con la Fascino pgt).

“Ma cos’è tutto questo nord Italia? Maria, mi stai spiazzando”, ha scritto in una Story Intagram la giornalista, a commento di una immagine di Alessia e Federico, coppia triestina che sta partecipando alla trasmissione di Canale Cinque (del nord Italia è anche la coppia formata da Manu e Isabella, di origini milanesi).

Che significato ha l’intervento della giurata di Ballando con le Stelle? Difficile dirlo. Non è un mistero che molti dei personaggi che hanno popolato Temptation Island nelle scorse edizioni provenivano dal sud e dal centro Italia (un simile discorso lo si può fare per C’è posta per te). Ebbene, detto ciò, perché la Lucarelli ha sottolineato tale questione? Semplicemente per rimarcare un fatto oppure per voler esprimere altro? Non c’è dubbio che la sottolineatura è destinata a far discutere.

Qualcuno potrebbe pensare che la Lucarelli abbia voluto insinuare che nei programmi della De Filippi abbiano una corsia preferenziale le persone del Centro e del Sud del Bel Paese. Nulla di tutto ciò, non è questo il messaggio voluto far passare dalla giornalista. Più probabile che il commento, seppur apparentemente leggero, sia un invito a riflettere in modo più sotterraneo sul perché ci siano meno persone del Nord Italia disposte a buttarsi in determinate avventure televisive. Anche perché è questo il motivo per cui in alcuni show della De Filippi ci sono più persone del Centro e del Sud: semplicemente perché ai programmi in questione arrivano più candidature da quelle zone d’Italia.