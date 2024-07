Temptation Island, Lino e Maika a letto insieme: reazione di Alessia

Lino Giuliano e Maika Randazzo fanno coppia, non ci sono più dubbi. Nella vita dell’uomo non c’è più traccia di Alessia Pascarella, sua ex fidanzata con la quale ha partecipato a Temptation Island. Nelle scorse ore lui, dopo aver postato su TikTok un video in sella alla sua moto in cui aveva dichiarato un roboante “Maika sto arrivando”, ha raggiunto davvero la ragazza e ha pubblicato con lei uno scatto intimo. Cosa è successo e come ha reagito Pascarella?

Lungo la serata di sabato 28 luglio, alcuni protagonisti dell’ultima edizione del reality delle tentazioni si sono ritrovati in un ristorante, la pescheria della famiglia di Maika a Roma. Insieme a Raul Dumitras, Alex Petri, Christian Lanfranchi e lo stesso Lino, hanno partecipato alla festicciola la Randazzo, Mara Valentini e Gaietta Ciferni. A fine serata Giuliano è andato a letto con la tentatrice. Lo ha reso noto lui stesso tramite uno scatto intimissimo in cui si è immortalato con la giovane alle 6.34 mentre stava dormendo con lei.

Alessia Pascarella, nel frattempo, ha consigliato a tutti coloro che la seguono di smetterla di parlargli dell’ex compagno. Inoltre ha chiarito di non volere ricevere alcuna segnalazione che riguarda Lino visto che lo considera un capitolo chiuso della sua vita. Così la donna in una Storia Instagram:

“Vi chiedo la gentilezza di non mandarmi niente che riguardi Lino… Non mi interessa con chi sta e dove sta… È una persona che non mi appartiene più ed è libero di fare ciò che vuole basta solo che non nomina il mio nome… Siamo molto diversi: io non sto insieme a persone che sparlo, lui si”.

Temptation Island, il pazzo percorso di Lino Giuliano

Lino è stato il personaggio più chiacchierato, assieme a Tony Renda, di Temptation 2024. Appena ha messo piede all’Is Morus Relais, ha puntato Maika, costringendo la fidanzata Alessia a richiedere un falò di confronto anticipato. L’uomo, per quattro volte, si è rifiutato di prendere parte al faccia a faccia. Alla fine ha accettato il quinto falò perché messo alle strette: Pascarella gli ha dato un ultimatum, o l’incontro o lei avrebbe detto addio al programma.

Dopo il falò, i due si sono separati. Giuliano ha però chiesto alla redazione di poter rivedere Alessia perché desideroso di ricucire con lei il rapporto. La Pascarella gli ha rifilato un altro due di picche e adios. Così l’ometto ha ben pensato di tornare tra le braccia di Maika. Quanto dureranno? Probabilmente molto poco. Finché il gossip nostrano li chiacchiererà un poco si faranno vedere assieme, poi bye bye. Solitamente il copione si dipana in questo modo.