Lino dopo Temptation Island imbarazza: “Alessia mi ha diffamato”

Dopo Temptation Island 2024 Lino Giuliano e Alessia Pascarella pare non siano in buoni rapporti. La loro relazione è finita definitivamente, tra gli applausi dei telespettatori. Infatti, il pubblico di Canale 5 ha sperato fino alla fine di vedere lei chiudere la porta in faccia all’ormai ex fidanzato. E così è stato. In queste ore, ecco che su Instagram, rispondendo ad alcuni commenti di qualche telespettatore, Lino si è sfogato per difendersi dai feroci attacchi.

La cosa certa è che Giuliano non ha fatto proprio una bella figura nel corso della sua esperienza nel villaggio dei fidanzati. Sin da subito, il ragazzo ha raccolto non poche critiche da parte del pubblico e anche della sua ex fidanzata Alessia, sostenuta dalle altre sue compagne d’avventura. Quest’ultima, dal momento in cui Lino ha messo piede nel villaggio dei fidanzati, si è ritrovata solo di fronte a video spiacevoli, in cui lui cercava continuamente un approccio con le tentatrici, anche con squallide battute.

Il suo modo di fare ha decisamente infastidito il pubblico, che già dalla prima puntata ha sperato di vedere Alessia nel finale di Temptation Island 2024 chiudere la relazione. Dopo aver chiesto più di un falò di confronto anticipato e vari rifiuti, la Pascarella ha ‘costretto’ Lino a presentarsi di fronte a lei. Quest’ultimo ha stretto un legame con la tentatrice Maika, con cui ha avviato una vera e propria conoscenza. Le sue parole, oltre che i suoi gesti, hanno fortemente deluso Alessia, che ha deciso di mettere fine alla loro relazione.

Lui era apparso soddisfatto di questo finale mentre correva tra le braccia di Maika, pronto a iniziare una frequentazione fuori dal programma. Ma ecco che il giorno dopo ha sentito l’esigenza di rivedere Alessia per convincerla a ricucire il loro rapporto. Molti telespettatori credono che, una volta usciti dal villaggio, Lino abbia ricevuto un bel due di picche da parte di Maika e per questo avrebbe cercato di tornare con l’ormai ex fidanzata.

Tra gli applausi del pubblico, Alessia ha deciso di non dare più altre possibilità a Lino, chiudendo definitivamente la loro storia. In queste ore, di fronte alle feroci critiche, ha tentato di giustificare il suo comportamento gettando inutilmente le colpe sulla Pascarella. A chi gli ha chiesto se la sua ex fidanzata abbia inventato qualcosa sul suo conto, lui ha risposto: “Fatti due conti e datti una risposta”. Non solo, ha poi continuato: “Vedi quanta diffamazione c’è stata nei miei confronti da parte di una persona che mi è stata vicino per quattro lunghi anni”.

I fatti, però, parlano e non sono stati di certo i racconti di Alessia a portare il pubblico ad attaccarlo. Sono stati gli atteggiamenti dello stesso Lino a gettarlo nella bufera sul web. Anzi, il pubblico pensa che la Pascarella sia stata fin troppo ‘buona’ nei confronti dell’ex fidanzato. Al contrario, dopo essersi divertito nel villaggio dei fidanzati, Giuliano starebbe così cercando di buttare su Alessia delle colpe. Questo, però, non basta per placare gli animi dei telespettatori, sempre più convinti che la Pascarella abbia fatto più che bene a chiudere.

Rispondendo a un altro commento, Lino ha poi tuonato: “Sono stato il primo a prendermi le mie responsabilità, gli sbagli ci sono ma sono stato sempre me stesso: forte, limpido e senza filtri”. Sembra, dunque, che Giuliano non si sia pentito per nulla del suo comportamento. Anzi, ora sarebbe lui a provare rancore verso Alessia.