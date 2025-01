Temptation Island, Lino e Alessia si operano al naso: critiche social

Nelle ultime ore i due ex protagonisti di Temptation Island, Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono decisamente tornati a essere al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Entrambi si sono recentemente sottoposti a un intervento chirurgico al naso e hanno condiviso foto e video del post-operatorio sui rispettivi profili social, per far sapere ai loro fans come stessero e come fosse andata l’operazione. Naturalmente, tra coloro che hanno augurato ai due ex volti del reality dei sentimenti una pronta guarigione, c’è stato anche chi li ha duramente criticati per la scelta.

Il post operatorio di Lino e Alessia

Dopo essersi definitivamente riconciliati, Lino e Alessia sembrano essere tornati una delle coppie più solide uscite dal reality dei sentimenti. Per suggellare l’amore ritrovato, i due hanno anche deciso di sottoporsi insieme a un intervento chirurgico al naso. Come anticipato, negli ultimi giorni i due ex volti di Temptation Island hanno tenuto costantemente informati i loro followers sugli sviluppi dell’operazione e, prima di finire sotto i ferri, hanno anche pubblicato alcune stories sui loro profili social insieme al chirurgo che si è occupato dell’intervento.

In seguito, dopo aver pubblicato un breve video che lo mostra insieme alla fidanzata sofferente dopo l’operazione, Lino Giuliano ha voluto spiegare per filo e per segno ai suoi followers per quale motivo avesse deciso di sottoporsi all’intervento, precisando che, almeno suo caso, si è trattato di una vera e propria rinosettoplastica.

L’intervento subito da Giuliano quindi è del tutto differente dalla rinoplastica, dal momento che viene effettuato principalmente per correggere il percorso del setto nasale del paziente, al fine di porre rimedio alla presenza di deviazioni o di altre problematiche che impediscono al soggetto di respirare correttamente. Al contrario, la rinoplastica permette semplicemente di modificare, e quindi migliorare, la forma del naso.

“Molte persone mi dicevano di non operarmi al naso perché lo trovavano già bello così com’era, e li ringrazio per i complimenti. Ma voglio chiarire che l’intervento non è stato fatto per un motivo estetico. Avevo un problema al setto nasale e alla respirazione che mi causava disagio e ho scelto di operarmi per migliorare la mia salute. Il mio naso era già bello, ma ora finalmente respiro bene ed è ciò che conta di più per me”, sono state le parole di Lino.

La compagna invece potrebbe essersi sottoposta all’operazione unicamente per migliorare la forma e l’aspetto del suo naso, come lasciato intendere dalla stessa Pascarella in una story Instagram: “Era il mio sogno e finalmente mi sono fatta coraggio“. Mai dire mai però e fino a che la diretta interessata non deciderà di esprimersi in merito, come il compagno, non si può essere certi.

Critiche social

Naturalmente, come solitamente accade quando un personaggio pubblico decide di ricorrere per qualche motivo a un intervento di questo tipo, molti utenti del web si sono scagliati contro la coppia, commentando duramente la loro scelta. Difficile infatti trovare un commento positivo.

“Orrendi! Erano due nasi normalissimi e belli prima, che bisogno c’era?”, “Peccato non si possa impiantare materia cerebrale” e “Non ci sono parole per descrivere questa scelta”, sono solo alcuni dei commenti meno coloriti comparsi sui social nelle ultime ore. Qualcuno poi ha anche criticato la scelta dei due di farsi vedere sofferenti su Instagram. Infine, qualcun altro ha anche commentato il lavoro svolto dal chirurgo, criticando le proporzioni assunte del naso di Giuliano e della Pascarella, reputate sproporzionate rispetto al loro viso.

Una cosa è certa, al momento, essendo passate poche ore dall’intervento, non è possibile apprezzare il vero risultato dell’operazione. I volti dei due ex protagonisti di Temptation Island risultano infatti ancora troppo gonfi. Per avere un’idea più precisa di come sia andata l’operazione bisognerà infatti attendere ancora almeno qualche mese. Infine, almeno nel caso di Lino, pare essersi trattato di un intervento reso inevitabile da una problematica medica, pertanto non è stata una mera scelta estetica bensì una vera e propria necessità.