Temptation Island Lara Zorzetto, è nato il figlio: “C’è stato un problema”

Lara Zorzetto ha partorito il suo primo figlio! L’ex protagonista di Temptation Island diventa così madre per la prima volta. Una bellissima notizia per i fan, che attendevano con ansia questo momento. La stessa stilista aveva fatto sapere, attraverso una sua intervista, che il parto era previsto per la fine di agosto. Ed ecco che prima della fine dell’estate 2020, Lara diventa madre! La Zorzetto e il compagno Mattia hanno scelto per il loro primo figlio il nome Leonardo! A dare, intanto, l’annuncio sulla nascita del piccolo ci pensa la stessa influencer, utilizzando ovviamente i social network. Condividendo un post su Instagram, Lara annuncia che Leonardo è nato nel pomeriggio di ieri alle 16.31 e pesa 3.340 kg. Il piccolo non ha voluto attendere, tanto che è venuto al mondo quattro giorni prima della presunta data. La Zorzetto rivela, però, che c’è stato un problema. Ed è proprio questo il motivo cui sceglie di fare l’annuncio oggi, anziché ieri, quando è nato Leonardo.

Temptation Island, Lara Zorzetto annuncia la nascita del suo primo figlio e confessa che c’è stato un problema

“C’è stato un ‘problema’ è ho aspettato oggi alle 12:30 per avere risposta ed è tutto ok”, confessa Lara Zorzetto nel suo annuncio di oggi. Fortunatamente l’influencer fa sapere che il piccolo Leonardo sta bene. L’ex protagonista di Temptation Island non nasconde che c’è appunto stato questo problema, di cui parlerà prossimamente per filo e per segno. Pertanto, il pubblico dovrà attendere prima di scoprire nel dettaglio com’è andato il parto e cosa è accaduto subito dopo. Nel frattempo, i fan fanno i migliori auguri a Lara, la quale li rincuora annunciando la nascita di Leonardo. Pare che in queste ore il pubblico abbia inondato il profilo della Zorzetto di messaggi, in quanto erano abbastanza preoccupati.

Lara Zorzetto di Temptation Island è diventata mamma: l’influencer spiegherà nel dettaglio cos’è accaduto

Lara Zorzetto è diventata mamma per la prima volta e ora spera di poter presto mostrare suo figlio al pubblico. Dunque, si intuisce che l’influencer non si farà alcun problema a condividere le foto del piccolo sui social. Non solo, l’influencer vuole spiegare ai suoi fan il motivo della sua assenza. Come già è stato precisato, c’è stato qualche problema durante o dopo il parto per il piccolo Leonardo. Durante i primi mesi di gravidanza, Lara ha dovuto affrontare momenti delicati, in quanto aveva ricevuto dure e pesanti accuse dall’attuale fidanzata del suo ex Michael De Giorgio.