Temptation Island, Lara Zorzetto: “Ho avuto un aborto”

Lara Zorzetto, ex volto di Temptation Island, riappare sui social dopo una pausa e spiega il motivo dell’assenza. L’influencer ha avuto un aborto spontaneo.

La Zorzetto ha partecipato al programma insieme a Michael Di Giorgio, durante la quinta edizione, nel 2018. Usciti dalla trasmissione, tra i due è finita e oggi Lara è fidanzata con Mattia Monaci, con cui ha due figli, Leonardo e Anastasia Priscilla. Secondo quanto raccontato dall’influencer, era loro intenzione avere un altro bambino ma purtroppo non è andata nei migliori dei modi.

“Amiche scusate l’assenza un po’ di questi giorni, ma ero incinta. Ho avuto un aborto spontaneo. Quindi non è andata come volevamo. Pazienza, succedono queste cose e non è colpa di nessuno! Ma se ero assente è perché oltre all’influenza non stavo benissimo…e nulla avrei voluto darvi una notizia diversa, ma a sto giro va così. Si volta pagina“.

Così ha annunciato la triste notizia l’influencer che smentisce, quindi, anche le voci di una presunta crisi tra lei e Mattia.

Lara Zorzetto e i figli

L’ex protagonista del programma ha due figli, con la nascita del primo ha avuto dei problemi. Il parto, infatti, non era andato nei migliori dei modi e il piccolo Leonardo era stato messo in incubatrice e tenuto sotto controllo per un po’. La Zorzetto aveva raccontato di aver dovuto fare un parto cesareo d’urgenza e di aver dovuto aspettare qualche giorno per poter vedere suo figlio. Infatti, inizialmente, il piccolo ha avuto dei problemi poiché aveva ingerito dei liquidi.

La relazione con Mattia

I due sono fidanzati dal 2019. Lei, uscita dal programma, ha chiuso la relazione con Michael e poi, dopo qualche anno, ha conosciuto questo ragazzo con cui c’è stato sin da subito un colpo di fulmine. Lara e Mattia hanno messo presto su famiglia e sono genitori di due bambini piccoli, di 3 e 1 anno.

Ad agosto si è parlato di una presunta crisi tra la coppia. Il ragazzo, infatti, non compariva più nelle stories della compagna, ma ad oggi i fatti sembrano mostrare tutt’altro. Lui è un tipo che non appare molto sui social e rimane piuttosto riservato, non gli importa della fama, magari la Zorzetto cerca di rispettare anche la sua riservatezza.