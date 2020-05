Temptation Island. Lara Zorzetto sceglie il nome del figlio: “Zero fantasia? Vero, ma è splendido”

Pochi giorni fa Lara Zorzetto, che si è fatta conoscere al pubblico televisivo per aver partecipato a Temptation Island (versione nip), ha fatto sapere ai propri fan di aspettare un maschietto. Oggi, la futura mamma ha annunciato su Instagram di aver scelto il nome del nascituro. La decisione, fatta con il compagno Mattia, è ricaduta su Leonardo. Qualche utente di Instagram ha trovato l’idea poco originale. Un fatto curiosamente condiviso dalla stessa Zorzetto che, però, ha tenuto a precisare che nel suo caso il nome Leonardo le ha fatto dimenticare tutto il resto. E quindi, che Leonardo sia!

Lara Zorzetto, il bebè si chiamerà Leonardo: “Avevamo preso in considerazione anche nomi americani”

“Ebbene si, finalmente ci siamo ragazze. Dopo tantissimi nomi bellissimi, italiani e americani che avevamo preso in considerazione…

Abbiamo deciso: LEONARDO. Siamo super elettrizzati, non potete neanche immaginare”. Questo il post Instagram con cui la Zorzetto ha annunciato il nome del bebè. “Bel nome, ma zero fantasia. Ormai tutti chiamano così i propri figli”, il commento di un follower di Lara, la quale, sorprendendo un po’ tutti, ha condiviso quanto scritto dal fan. “Concordo con te, amo il mio nome perché si sente pochissimo in giro”, ha replicato l’ex concorrente di Temptation Island, salvo poi aggiungere: “Ma Leonardo è di una splendida bellezza e lì vado oltre a come gli altri si chiamano i loro figli”.

Lara Zorzetto di Temptation: “La gravidanza? Va tutto bene”

Lara è alla 21 settimana di gravidanza. Pochi giorni fa, circa il percorso di maternità che sta affrontando, dichiarava: “Va tutto bene, devo però fare meno sforzi”. “Per il resto – proseguiva la Zorzetto – per ora teniamo sotto controllo anche il discorso tiroide”.