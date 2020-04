Temptation Island, Lara Zorzetto posta l’ecografia: “Tengo a bada la tiroide”

View this post on Instagram

Qui c’è qualcuno che fa un pisolino ???????????????????? .. Ecco la foto più divertente di ieri, non c’era verso che si svegliasse ! Infatti la ginecologa ci ha messo un po’ di più per fare la visita ( intanto noi ce la ridevano) mi ha comunque detto che va tutto bene e che devo però fare meno sforzi.. per il resto per ora teniamo sotto controllo anche il discorso tiroide e mi ha dato i nuovi esami da fare .. mercoledì 15 mi dirà il sesso ( si ho chiesto io di aspettare a dirmelo per vari motivi uno dei quali che fosse tutto ok e per altri motivi..) ..