Lara Zorzetto e Silvia Provvedi incinta: i pancioni crescono, news e foto sulle gravidanze

In un momento drammatico come questo, in cui in Italia si continuano a contare i morti da Coronavirus, c’è anche un raggio di sole: la vita che cresce. Due testimonianze, in tal senso, sono rappresentate da Silvia Provvedi e Lara Zorzetto, entrambe incinta e felici. La cantante de Le Donatella aspetta una bimba dal compagno Giorgio e il parto si avvicina (la neonata dovrebbe venire alla luce tra circa un paio di mesi); l’ex concorrente di Temptation Island, invece, non ha ancora scoperto il sesso del bebè (ne verrà a conoscenza a metà aprile). Intanto, però, mostra la prima foto del pancione che aumenta. Il futuro papà, in questo caso, è Mattia, uomo con cui ha allacciato una relazione dopo che si è conclusa la storia con Michael Di Giorgio, il ragazzo che aveva partecipato con lei al reality di Canale 5.

Silvia e Lara, gli scatti del ‘pancione’ e del ‘pancino’

“Andrà tutto bene”, scrive Silvia Provvedi su Instagram, dove nelle ultime ore ha mostrato il suo pancione. Anche la Zorzetto, nella giornata odierna, ha messo in bella mostra la sua protuberanza. “Eccola la fotina che mi chiedete tanto ragazze… È la pancina! Cresce… 16 settimane”, la didascalia dell’ex Temptaion Island che, nelle Stories, ha confidato ai suoi fan di essere un po’ in ansia. Niente allarmismi però. “Credo che sia normale, credo che capiti un po’ a tutti”, ha precisato Lara che a metà aprile saprà se sul portone di casa dovrà appendere un fiocco rosa o azzurro.

Lara Zorzetto al settimo cielo con il compagno Mattia

L’annuncio della gravidanza Lara lo ha dato un paio di settimane fa, sottolineando la grande emozione provata. “Io saltellavo per la casa incredula (infatti riguardavo il test ogni secondo) ma allo stesso tempo ero (sono e lo sarò fine alla fine) preoccupata che fosse tutto ok, sono corsa a fare la visita e così un’altra… i giorni sono volati!”, ha spiegato, aggiungendo assieme al compagno: “Vi possiamo dire con immenso entusiasmo che aspettiamo un bimbo o una bimba. Quante cose sono successe così velocemente, così all’improvviso senza programmare nulla”.