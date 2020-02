Silvia Provvedi in lacrime a Verissimo: le parole su Giulia e Corona

Silvia Provvedi in lacrime a Verissimo: le parole su Giulia e l’ex Fabrizio Corona

Silvia Provvedi è raggiante dopo che si è lasciata alle spalle un periodo non facile. Oggi è felice accanto all’imprenditore Giorgio. I due stanno aspettando una bambina che nascerà a giugno. “Sarà un Cancro o un Gemelli”, confessa la cantante emozionata a Verissimo, aggiungendo che attualmente la sua vita ha preso una piega molto positiva. Nel passato, invece, si è ritrovata scarica. L’allusione, come spiega poco dopo, è anche al periodo in cui si fidanzò con Fabrizio Corona. Sull’ex re dei paparazzi Silvia non affonda, ma lascia capire che da quell’amore ne è uscita da un lato frastornata, dall’altro più forte e più consapevole.

“Corona? Non rinnego nulla”

Silvia Toffanin, dopo aver ascoltato la gioia della Provvedi per il bebè in arrivo, ha portato il discorso su Corona. Cosa prova per lui ora? “Indubbiamente un po’ di tristezza, gli auguro serenità in futuro e ancora di più per il figlio”, la risposta della cantante. “Lo capisci ancora di più oggi…”, il sussurro della conduttrice a cui l’interprete ha replicato: “Vanno messi al primo posto i figli, l’ho sempre detto”. Difenderebbe ancora Corona in tv se potesse tornare indietro? “Non rinnego quello che ho fatto, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. Sono felice di dare amore a chi merita il mio amore… Mi sono sentita priva di energie. Non le avevo quasi più. Con Giorgio invece ho tutte le energie inimmaginabili.” Spazio poi alla gemella Giulia.

Silvia: “Giulia è un vulcano”

Giulia ha fatto arrivare in puntata una lettera piena d’amore per la sorella. Dopo la clip in cui è stata letta la missiva, sono giunte le lacrime. “Prima era un vulcano, ora è un vulcano al quadrato (per la notizia della gravidanza, ndr)! La conoscete. Lei è felicissima”, ha detto Silvia commossa, con il viso solcato dal pianto. Un pianto di gioia: “Sono così felice. Bisogna piangere per le cose belle!”