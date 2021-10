Temptation Island, Lara Zorzetto felicissima: svelato sesso secondo figlio

By

Lara Zorzetto è incinta del secondo figlio: sarà maschio o femmina? Finalmente il grande giorno è arrivato. L’ex volto di Temptation Island ha annunciato sui social il colore del secondo fiocco che appenderà fuori dalla porta di casa. Lei sembra proprio al settimo cielo, lo sarà di sicuro anche il suo compagno Mattia. I due stanno insieme da un anno e mezzo circa, si sono conosciuti durante un trasloco. Lara aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse e le hanno dato il numero proprio di Mattia. Appena si sono visti c’è stato un colpo di fulmine, si sono innamorati e hanno messo su famiglia insieme quasi subito.

Ben presto sono andati a convivere e il passo successivo molto probabilmente è arrivato con molta naturalezza. Ad agosto del 2020 è nato il loro primogenito, per il quale hanno scelto il nome di Leonardo. Il piccolo di casa sta per diventare già fratello maggiore, però, perché poche settimane fa è arrivato l’annuncio a sorpresa. Lara è incinta del secondo figlio e ha scoperto ieri se sarà un altro maschio o una femmina. Lei lo ha saputo ieri durante la visita ginecologica, ma ha dato appuntamento ai fan a oggi per l’annuncio.

Li ha tenuti un po’ sulle spine insomma, ma forse le sono servite un po’ di ore per scattare la foto per Instagram. Così stamattina Lara Zorzetto ha svelato di aspettare una femminuccia. Sì, dopo un maschietto adesso diventerà mamma di una bambina. Il piccolo Leo avrà quindi una sorellina, da amare e da proteggere. La bimba al momento pesa 320 grammi, è ancora molto piccola perché la Zorzetto è entrata adesso nel quinto mese.

Quando partorirà Lara Zorzetto, allora? Il parto dovrebbe essere previsto per la fine di gennaio e la prima metà di febbraio. Tutto dipenderà anche dalla bimba, da quando deciderà di venire alla luce: avrà fretta o se la prenderà con comodo? Nelle prossime settimane, inoltre, Lara potrebbe annunciare anche il nome della seconda figlia. Qualche giorno fa aveva fatto sapere che lei e il compagno Mattia ne stavano parlando, chissà se hanno già scelto o meno…