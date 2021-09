Temptation Island, Lara Zorzetto di nuovo incinta: annuncio gravidanza

La ex concorrente del reality annuncia di essere nuovamente in dolce attesa

Una nuova cicogna in arrivo per Lara Zorzetto. L’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato pochissimi minuti fa via social, con un paio di scatti, la sua seconda gravidanza. Come spesso avviene in questi casi, l’influencer ha pubblicato la classica foto con il pancione bene in vista e un’immagine dell’ecografia del nascituro. Non ci è dato sapere, almeno per il momento, né il sesso del piccolo in arrivo né il nome scelto dai genitori.

“La famiglia si allarga.. Presto saremo in quattro!” ha annunciato sorridente Lara Zorzetto, in dolce attesa di un bambino del compagno Mattia Monaci, taggato nello stesso post. La speranza, ovviamente, è che il secondo bebé della 29enne non debba passare per lo stesso calvario del suo primogenito.

Qui sotto il post con cui Lara Zorzetto ha annunciato la sua seconda gravidanza ai suoi follower.

Come ricorderete, la gravidanza della Zorzetto non si era purtroppo conclusa nel migliore dei modi. E questo, molto probabilmente, è il motivo per cui ha scelto di andarci con i piedi di piombo e mantenere il riserbo in questi primi tre mesi. Un’impresa non da poco, visto e considerato che in molte follower si erano già insospettite (“Qualcuna di voi, leggendo i vostri messaggi, aveva intuito qualcosa” ha commentato su Instagram).

Il piccolo Leonardo, nato il 26 agosto del 2020, se l’era vista davvero brutta. Dopo essere stato partorito con un cesareo d’emergenza, era subito finito in incubatrice per un problema avuto durante il parto. Con un post del piccolo in sofferenza circondato da fili ed elettrodi, la Zorzetto aveva raccontato che il figlio era stato messo sotto osservazione per aver bevuto del liquido. A pochi giorni dal lieto evento, per fortuna, la situazione era rientrata. Sempre su Instagram, dov’è molto attiva, l’influencer aveva tenuto a tranquillizzarci informandoci che il bambino si era ripreso e stava molto meglio. Il piccolo, che ha da poco compiuto un anno, sta dunque per diventare un fratello maggiore e, stando alle ultime foto pubblicate dalla madre, sembra godere di ottima salute.