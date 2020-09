Parla Lara Zorzetto, aggiornamenti figlio: ultime news, come sta

L’ex protagonista di Temptation Island, Lara Zorzetto, è tornata nelle ultime ore a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una Instagram Story, dove ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni di salute del suo bambino. La web influencer è diventata mamma nei giorni scorsi. E come sempre più spesso avviene nel mondo digitale, non ha potuto non condividere con i suoi numerosi fan le prime immagini del suo splendido bebè. Come ha svelato Lara, il suo parto purtroppo ha visto qualche momento di difficoltà. Il bambino è stato sottoposto a cure specifiche. Per avere i primi risultati delle terapie a cui è stato sottoposto il piccolo, si è rimandato alla giornata odierna, martedì 1 settembre. In questi momenti difficili, l’influencer ha potuto contare sull’amore e supporto del compagno Mattia. I due si sono conosciuti circa un anno fa. Nonostante il breve tempo di frequentazione, tra i due è scoppiata la passione. Che nel giro di pochi mesi ha portato all’arrivo di un bebè.

Lara racconta le ultime news su Leo

Lara ha raccontato su Instagram che poco per volta si sta riprendendo dal parto. La Zorzetto ha tenuto a precisare: “Leo sta molto meglio ed è fuori pericolo“. L’influencer ha poi aggiunto che ora sia lei che il compagno sono molto tranquilli. Il piccolo dovrà comunque rimanere ancora sotto osservazione, ma presto potrà fare ritorno a casa con mamma e papà. Nella giornata del 31 agosto, l’ex di Temptation Island ha condiviso con i fan i momenti drammatici del suo parto. Per lei quella del parto è stata una magica avventura che ha avuto un inizio diverso rispetto a quello che si poteva immaginare inizialmente.

Lara Zorzetto ed il racconto del parto

Mentre era in ospedale per sottoporsi alla solita visita, le contrazioni aumentavano. Lara non ha avuto il tempo di finire la rampa di scale che stava salendo, che subito per lei è stato disposto il ricovero. Il travaglio è stato lungo. Dopo la rottura delle acque però Leonardo ha girato all’improvviso la testa. Da qui la decisione di non fare più un parto naturale, ma d’intervenire d’urgenza con un cesareo. La 28enne non è riuscita a vedere il figlio per 3 giorni.