Temptation Island: Katia, Vittorio manca. Come sta e confessioni sull’ex

Temptation Island: Katia Fanelli, quanto manca Vittorio Collina. Come sta la ‘Fotonica’ e le confidenze sull’ex

Nelle scorse ore Katia Fanelli, la ‘fotonica’ dell’ultima edizione di Temptation Island Nip, è tornata a parlare del suo ex fidanzato Vittorio Collina. La coppia, dopo aver partecipato al reality delle tentazioni di Canale 5, ha avuto un epilogo inaspettato: Collina ha piantato la Fanelli buttandosi tra le braccia della single Vanessa Cinelli con la quale, tuttora, continua a condividere una love story. E pensare che poco dopo il decollo del programma fu la Fotonica a mostrarsi assai più intraprendente con gli altri maschietti dello show. Un atteggiamento che le attirò non poche critiche del pubblico da casa. Alla luce di tutto questo, di recente, la ragazza è tornata a spendere dolci parole sull’ex.

Temptation Island, Katia Fanelli: “L’importante è che Vittorio sia felice perché merita di stare bene! Sempre!”

Come già fatto intendere in altre occasioni, Katia continua a sentire la mancanza dell’ex. Concetto ribadito nelle scorse ore dalla Fanelli, che si è confidata ai suoi fan Instagram, aprendo alle ormai celebri domande nelle Stories. Le manca Collina? “Sì”, risponde secca la giovane. Si rimetterebbe con lui in questo momento? “Bisognerebbe vivere la situazione, il momento. Non saprei rispondere”. Infine ha dato una replica anche a chi le ha fatto notare che Vittorio è fidanzato. “Non sono al corrente – dichiara -. L’importante è che sia felice perché merita di stare bene! Sempre!”.

Katia e Vittorio di Temptation Island: strade divise dopo lo show, come stanno

Se Vittorio ha presto riabbracciato i ‘profumi’ sentimentali dopo l’addio alla Fanelli, quest’ultima non ha più trovato una persona affine con cui imbastire una relazione. Sempre rispondendo ai suoi seguaci social, Katia ha infatti dichiarato di essere sempre single, nonostante la voglia di vivere un nuovo amore non manchi. Nessun seguito quindi al flirt (tra l’altro mai confermato) con il tentatore Giovanni Arrigoni. I due erano apparsi in atteggiamenti piuttosto complici sui social a fine settembre. Poi il silenzio.