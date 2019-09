Katia Fanelli di Temptation Island: è passione col tentatore Giovanni

Katia Fanelli di Temptation Island dimentica Vittorio: scatta la passione con il tentatore Giovanni Arrigoni. I due si avvicinarono già durante il reality

Katia Fanelli e Giovanni Arrigoni, scoppia la passione. Pare che la ‘Fotonica’ e il tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island si stiano frequentando. I due si erano già avvicinati pericolosamente nel reality. All’epoca Vittorio, ex fidanzato della Fanelli, schiumava rabbia per la gelosia. La situazione si è poi capovolta: Collina ha salutato Katia, per il dispiacere di lei, iniziando una relazione con Vanessa. Ora però anche la ‘Fotonica’ sembra aver archiviato definitivamente la storia passata, tuffandosi in una nuova avventura. A far trapelare la notizia è stata lei stessa, pubblicando una serie di Instagram Stories in cui si è mostrata in atteggiamenti assai intimi con Arrigoni.

Cristina Incorvaia su Katia e Giovani: “Scusate il disturbo”

Ieri alcuni volti di Temptation Island si sono ritrovati a Milano, trascorrendo una serata di festa. E la Fanelli si è immortalata con Giovanni con tanto di cuoricini al seguito. Ma non è finita qui. Alla serata ha partecipato anche Cristina Incorvaia, che ha conosciuto la ‘Fotonica’ nel programma di Canale 5. E ieri ha divulgato una serie di Stories riprendendo l’amica e Arrigoni a letto (lui in mutande mentre abbraccia lei). “Scusate il disturbo”, ha scritto simpaticamente Cristina postando lo scatto dei due giovani. Insomma, pare proprio che la Fanelli e il tentatore si siano ritrovati e sia scattato qualcosa. D’altra parte il feeling era già nato a Temptation Island.

Katia e Vittorio dopo Temptation Isalnd

Soltanto un paio di settimane fa, la Fotonica confidava di aver provato molto dispiacere nel vedere l’ex fidanzato Vittorio al fianco di Vanessa. Inoltre, dopo che un follower di Instagram le ha chiesto se fosse pronta ad accogliere una nuova persona nella sua vita, ha risposto: “Assolutamente sì, nella stessa maniera in cui mi ha resa felice Vittorio in due anni e mezzo“. Che quella persona sia Giovanni? Pare proprio di sì.