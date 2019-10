Temptation Island: Katia, confessione sulla ri-unione tra Andrea e Jessica

Temptation Island: Katia Fanelli, la confessione sul ritorno di fiamma tra Andrea e Jessica. Poi altre confidenze ‘speranzose’ su Vittorio

Nelle scorse ore, il gossip attorno ad alcuni personaggi dell’ultima edizione di Temptation Island Nip si è riacceso. Ad alimentarlo il ritorno di fiamma tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. I due, tramite i loro profili social, dopo mesi di lontananza, hanno reso noto di aver riallacciato il rapporto. Dunque, seppur c’è voluto del tempo, dove non sono mancati gossip ‘clandestini’ (su di lei si è vociferato di un legame con l’attuale tronista Alessandro Zarino, su di lui di uno con Ida Platano), oggi hanno recuperato la relazione. E sulla riaccensione della scintilla passionale ha detto la sua anche Katia Fanelli, la quale non ha nascosto una certa amarezza per la sua situazione privata.

Katia di Temptation: “L’amore trionfa su tutto… Vittorio? Mi ha detto che non era più innamorato”

“Alla fine il vero amore trionfa su tutto. Voi siete la dimostrazione, e fregatevene della cattiveria perché purtroppo esiste più gente cattiva che buona. Vi voglio bene.” Queste le parole di Katia, espresse su Instagram e riservate al ritorno di fiamma tra Andrea e Jessica. Ma non è finita qui. La ‘Fotonica’, stuzzicata sul suo ex Vittorio Collina e un eventuale ricongiungimento sentimentale, ha dichiarato: “Non dipende da me. Una persona realmente innamorata avrebbe fatto di tutto per salvare il rapporto, ma si vede che alla fine, da parte sua, questo sentimento non era poi così forte (mi ha detto che non è più innamorato)”. La Fanelli, come già esternato di recente, ha ribadito che lei sarebbe pronta a dare una seconda possibilità alla storia con Collina…

“Vittorio ha preferito buttare tutto all’aria e ha deciso di trovare la felicità con un’altra persona”

“Fosse per me, la speranza non manca – ha proseguito Katia – Gli ho mostrato tanto! Ma si vede che ha preferito buttare tutto all’aria e ha deciso di trovare la felicità con un’altra persona. L’unica cosa che ribadirò sempre è che è una persona che merita tanto e il meglio perché ha fatto tanto per me e io per lui”. La ‘Fotonica’ ha inoltre aggiunto di aver pianto per l’emozione quando ha saputo del ritorno di fiamma tra Jessica e Andrea e che se dovesse capitare una cosa simile a lei, sarebbe “la persona più felice del mondo.”