Temptation Island, Karina Cascella vs Siria: “Che cosa terribile”

Mancano ormai poche ore all’ultima puntata di Temptation Island e i fans del programma non stanno più nella pelle. Nel frattempo, ieri sera, mercoledì 24 luglio, è andato in onda il penultimo episodio del reality dei sentimenti, durante il quale sono successe moltissime cose. Un vero e proprio tornado di emozioni e di rivelazioni che ha letteralmente travolto sia i protagonisti del programma che i telespettatori più affezionati. Tra questi ultimi vi è stata anche Karina Cascella che, nel corso della serata, ha voluto commentare la puntata con i suoi followers di Instagram registrando le sue reazioni a caldo. Una di queste ha riguardato Siria Pingo e le sue dichiarazioni sul fidanzato, Matteo Vitali.

Karina Cascella vs Siria

Ebbene si, la celebre ex opinionista di Uomini e Donne non le ha certo mandate a dire alla protagonista di Temptation Island e l’ha letteralmente attaccata per il modo in cui ha trattato il suo fidanzato. La Cascella è rimasta a dir poco spiazzata dalle parole di Siria nei confronti di Matteo e ha decisamente preso le parti del ragazzo: “Che brutta cosa che fa questa qua. S*****nare il suo fidanzato in questo modo, con un uomo che conosce solo da qualche giorno. Che tenerezza mi fa questo ragazzo. Lei dice che non dipende dal suo cambiamento fisico ma, lasciate stare”.

Per finire, Karina ha dato la sua personale visione circa il motivo che potrebbe aver spinto Siria a comportarsi in quel modo. Stando alle parole dell‘influencer, è probabile che se Siria fosse stata ancora la ragazza di qualche anno fa (quando pesava 85 kg in più), non si sarebbe mai comportata così.

Pertanto, secondo la Cascella, la motivazione dietro il comportamento crudele di Siria nei confronti di Matteo sarebbe da ricercare proprio nell’insoddisfazione da parte sua circa il rapporto con il fidanzato che, apparentemente, dopo il suo grande cambiamento estetico, ha iniziato a starle un po’ stretto: “Se fosse stata quella di qualche anno fa esteticamente, non avrebbe avuto questa sicurezza. Quando aveva qualche chilo in più andava bene. Appena è dimagrita e ha capito che poteva avere dell’altro grazie al suo aspetto, l’ha s*****nato. Terribile!”

Le parole di Siria su Matteo

Ma quali sono state le parole pronunciate da Siria e che hanno fatto andare su tutte le furie Karina Cascella? Per i meno informati o per chi ieri sera non è riuscito a seguire la puntata del reality, ecco un piccolo riassunto. Come si sarà certamente già capito, ieri sera, Siria si è lasciata andare ad alcuni commenti poco carini sul suo fidanzato, Matteo, e la loro relazione.

La protagonista di Temptation Island è infatti arrivata a dire di non stare con lui perché innamorata ma semplicemente per abitudine. Una dichiarazione che ha letteralmente mandato su tutte le furie i telespettatori, che in seguito si sono riversati sui social per commentare l’accaduto e prendere le difese di Matteo.

Come se non bastasse, poi Siria ha rincarato la dose aggiungendo di essersi stufata di alcuni comportamenti del fidanzato, a sua detta “infantili”: “A volte sbrocco, mi ha rotto i cog***ni. [..] Non credo ci sia una base per creare una famiglia. Io non mi sento al sicuro con lui, sia economicamente”.

La reazione di Matteo

Insomma, parole molto forti giunte, ovviamente, anche alle orecchie del diretto interessato che, direttamente dal pinnettu, ha potuto visionare il filmato incriminato. La reazione di Matteo è stata però del tutto inaspettata, dal momento che, dopo aver assistito al discorso della fidanzata, ha affermato di aver deciso di partecipare al reality dei sentimenti proprio per capire cosa pensasse la sua fidanzata di lui e della loro relazione.

Insomma, il fine ultimo di Matteo era quello di approdare nel programma per capire i suoi errori e, di conseguenza, rendere felice Siria: “Lei era insicura di se stessa perché aveva paura dei pregiudizi, sono felice di quello che vedo. Questa cosa, come è giusto che sia, la farà con me. Cercherò di renderla felice”.