Temptation Island: Jessica piange e Maria bacchetta Andrea, verità su Zarino

Temptation Island: cosa è successo veramente tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino? Lei nello studio di UeD spiega i suoi sentimenti per l’ex Andrea Filomena

La storia d’amore, finita a Temptation Island, tra Jessica Battistello e Andrea Filomena sta tenendo ancora banco. L’ex coppia ha rivelato grandi novità durante la puntata di Uomini e Donne di venerdì 27 settembre. Maria De Filippi ha cercato di spiegare il comportamento tenuto dalla giovane durante il programma, bacchettando così Andrea. Gli atteggiamenti della Battistello non erano di certo piaciuto al pubblico, il quale si era scagliato subito contro di lei. E dopo la rottura con Andrea al falò e l’inizio di una conoscenza con Alessandro Zarino (ora attuale tronista dello show di Canale 5), le critiche per lei si sono moltiplicate. Nonostante questo, Jessica e Alessando si sono vissuti le loro emozioni lontani dalle telecamere ma entrambi hanno capito che le loro strade dovevano separarsi. Il motivo? La Battistello aveva capito di provare ancora cose forti per l’ex.

Maria De Filippi bacchetta Andrea e lo incoraggia, ma lui non cede

Maria De Filippi non si fa mai problemi a dispensare consigli ai protagonisti dei suoi programmi. Intrapreso il discorso Jessica e Andrea, la conduttrice ha iniziato a bacchettare Filomena, spiegando che quelle colpe che lui ha riconosciuto nel rapporto con Jessica possono assomigliare alla mancanza di rispetto che lei ha avuto a Temptation nei suoi confronti. “Non è la stessa cosa secondo te? Il tuo atteggiamento non può essere paragonato ad una sorta di tradimento?“, ha incalzato la padrona di casa, “Anche tu le hai fatto la promessa di volerle bene, di farla sentire una donna importante e di parlarle una volta tornato a casa da lavoro. Non pensare a Temptation, fai quello che senti“. I consigli di Maria, comunque, sembrano non aver dato i loro frutti. Filomena, infatti, ha spiegato di stare bene ora e di voler continuare a stare da solo. Dunque niente lieto fine per lui e Jessica? Siamo sicuri che i due continueranno a far parlare di loro.

Jessica e Andrea dopo Temptation Island: ecco come è finita con Alessandro Zarino

Stando a quanto raccontato dai diretti interessati a Uomini e Donne, Jessica e Alessandro aveva iniziato a stare insieme. Ma quando lei ha rivisto l’ex, ha capito che le cose non erano cambiate. “Alessandro era il ragazzo perfetto per me, ma quando ho sentito e rivisto Andrea, ho capito che i sentimenti per lui erano ancora forti“, ha spiegato senza dubbi Jessica. Zarino in tutto ciò è rimasto in silenzio ad ascoltare il dibattito tra i due, lui e Jessica comunque si sono lasciati senza rimorsi, si sono scambiati un grande abbraccio e due grandi baci.