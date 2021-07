Temptation Island, Jessica Mascheroni chiede scusa a Nilufar e Lara

Hanno fatto indignare tutti i vecchi commenti Facebook di Jessica Mascheroni di Temptation Island 2021. La ragazza aveva preso di mira diverse ex protagoniste della trasmissione, come Nilufar Addati e Lara Zorzetto. Vere e proprie offese pubbliche che hanno lasciato senza parole i telespettatori del programma di successo prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo l’ultima puntata dell’edizione 2021 Jessica Mascheroni è ritornata su Instagram per chiedere pubblicamente scusa a tutte le persone che ha offeso nel corso degli anni (tra cui personaggi molto noti come Federica Nargi e Daniele Bossari). In particolar modo si è rivolta a Nilufar e Lara, che Jessica ha criticato pesantemente solo per via del loro comportamento in tv.

Jessica Mascheroni non ha nascosto vergogna e imbarazzo per quanto accaduto e ha chiesto umilmente scusa:

“Chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso, che non conosco. Chiedo scusa soprattutto a Nilufar e a Lara. I post fanno veramente schifo. Mi vergogno veramente di quello che ho scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse”

L’ex fidanzata di Alessandro Autera ha poi invitato tutti a non fare il suo stesso errore. Da giorni Jessica sta ricevendo critiche e minacce, che toccano anche la sua famiglia e i suoi amici. La Mascheroni è stata chiara e ha tirato in ballo l’influencer campana Deianira Marzano:

“Prendete esempio da me che ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare ed offendere non porta da nessuna parte. Non fate come la nostra amica Deianira, che predica bene e razzola male, lei vive di provocazione e illazioni verso gli altri. Ha offeso tutti noi durante la messa in onda del programma. E non eravamo in grado di replicare perché non potevamo utilizzare i social”

Al momento non è ancora arrivata la replica di Nilufar Addati. L’ex tronista di Uomini e Donne – che ha partecipato con l’ex fidanzato Giordano Mazzocchi alla prima edizione di Temptation Island Vip – si è limitata a ironizzare sulla vicenda.

Nilufar ha ignorato gli insulti rispondendo con un velo di ironia: “Vabbè dai è stata gentile”. In un secondo commento, nei commenti scovati dal portale Novella 2000, ha fatto delle precisazioni sulle sue origini: “Che poi sono iraniana ma vabbè”.

E Lara Zorzetto? L’ex star di Temptation Island 2018, oggi influencer affermata e mamma, ha preferito restare in silenzio, non alimentando ulteriormente le polemiche.

Jessica e Alessandro dopo Temptation Island

Temptation Island ha regalato nuova linfa vitale a Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. I due grazie al reality show di Canale 5 hanno capito che la loro storia non poteva andare avanti. Dopo il falò di confronto Jessica e Alessandro hanno deciso di prendere strade differenti.

Alessandro frequenta la tentatrice Carlotta mentre Jessica è rimasta in contatto con il single Davide. La Mascheroni non ha nascosto che le piacerebbe approfondire il rapporto nei prossimi mesi.