Temptation Island, Jessica e Davide di UeD nel cast? Lei sbotta e chiarisce

Jessica Antonini e Davide Lorusso dopo Uomini e Donne entrano a far parte del cast di Temptation Island 2021? Ebbene a svelare la verità su questa presunta partecipazione è proprio l’ex tronista, che questa volta sbotta sui social. Qualcuno ha ipotizzato che la coppia del Trono Classico avrebbe preso parte alla prossima edizione del reality delle tentazioni. C’è tanta curiosità da parte dei telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire chi saranno i futuri partecipanti del programma. Una delle coppie che si è formata di recente a UeD è appunto quella composta da Jessica e Davide. Probabilmente per tale motivo qualcuno ha ipotizzato la loro presenza nel reality.

Ma ecco che Jessica decide di smentire la sua partecipazione e quella di Davide nel programma, che dovrebbe andare in onda questa estate su Canale 5. Alla conduzione dovrebbe esserci Filippo Bisciglia e pare che ci sarà un’unica edizione, con la presenza di coppie Nip e coppie Vip. La curiosità del pubblico è proprio riguardo ai volti che sono nate sul piccolo schermo. Infatti, l’attenzione è spesso caduta su due coppie nate al GF Vip 5, ovvero Adua Del Vesco con Andrea Zenga e Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli. Entrambe hanno già smentito.

Ora arriva anche la smentita di Jessica Antonini, che appare abbastanza irritata dalle voci che circolano sul web. In particolare, l’ex tronista scrive: “Le ‘probabili’ detto da chi? Ma una cosa riuscite a pubblicarla su questi social. Mi dispiace”. Jessica si riferisce a una pagina Instagram che ha condiviso appunto le probabili coppie di Temptation Island 2021. Dopo di che, smentisce in modo abbastanza esplicito: “No! Ripeto, nessuna partecipazione”.

Detto ciò, la Antonini parla in generale di fake news. L’ex tronista appare abbastanza infastidita e ci tiene così a precisare lei stessa che non parteciperà al reality delle tentazioni con l’ex corteggiatore. Probabilmente Jessica e Davide non sentono alcun bisogno di mettere alla prova il loro amore nel programma, tra tentatori e tentatrici.

Nel frattempo, i telespettatori continuano ad avere molta curiosità sulle coppie che decideranno, invece, di prendere parte alla nuova edizione. Non resta che attendere per avere anticipazioni sul cast e scoprire quali coppie saranno protagoniste del reality quest’anno.