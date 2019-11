Temptation Island Jessica e Andrea insieme, retroscena: dove dormiva lui

Temptation Island, Jessica e Andrea insieme, i retroscena della loro ri-unione. La Battistello: “Ecco dove ha dormito per tre mesi”

Circa dieci giorni fa, Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno annunciato il loro ritorno in love. La tv, più precisamente Temptation Island, li divise; la vita quotidiana fuori dal piccolo schermo li ha riuniti. Oggi la giovane ragazza ha parlato ampiamente dei motivi che hanno portato la relazione a riprendere quota, svelando dei curiosi retroscena riguardanti il periodo in cui non si è frequentata con il compagno. La separazione è durata tre mesi; mesi in cui, nonostante tutto, i due non si sono mai dimenticati, anche se hanno provato a ripartire da soli. Perché alla fine, Omnia vincit amor et nos cedamus amori, altrimenti detto: “L’amore vince tutto, arrendiamoci anche noi all’amore”.

Le confessioni di Jessica Battistello

“Più passava il tempo e più mi rendevo conto che volevo stare con lui…” spiega Jessica su Instagram, tra le Stories. Poi aggiunge: “Più cercavo di distrarmi e uscire, accompagnandomi ad amiche, più mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Mi mancava tantissimo. Qualsiasi persona avessi attorno mi infastidiva. Infatti quest’estate mi sono rinchiusa in casa perché non stavo bene”. La Battistello spiega anche come Andrea ha vissuto il periodo della separazione: “C’è anche chi la vive uscendo, tipo Andrea. Stava male, lui non parla tanto di questo. Si è chiuso […] Andrea non è più andato a dormire nella camera da letto, per tre mesi ha dormito sul divano. Non saliva nemmeno in camera perché gli ricordava me e, al contrario di quello che ho fatto io, usciva sempre, di continuo. Cercava di distrarsi ma non stava bene lo stesso.”

“Abbiamo vissuto la situazione in modo diverso, ma per entrambi è stata tosta”

“Abbiamo vissuto la situazione in modo diverso, ma per entrambi è stata tosta”, ha chiosato Jessica, concludendo: “Andrea è bello come il sole, molto di più che in foto o in tv; è alto un metro e novanta con quei fari al posto degli occhi, è stupendo.”