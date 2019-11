Temptation Island Jessica: cosa accadde con Zarino e perdono con Andrea

Temptation Island, Jessica Battistello: cosa accadde con Alessandro Zarino e il perdono reciproco con Andrea

Da pochi giorni si è concluso il discusso Trono di Uomini e Donne di Alessandro Zarino. Il giovane, ricorderanno bene gli affezionati di Temptation Island, nel reality si avvicinò a Jessica Battistello la cui relazione con Andrea Filomena andò in frantumi. Finito lo show di Canale 5 si mormorò per qualche giorno che la ragazza e quello che sarebbe diventato il futuro tronista si stavano frequentando. Alcuni pensarono che potesse nascere una love story che, invece, non è mai sbocciata (non è mai neppure giunta la conferma che i due abbiano avuto un flirt). Alla fine Zarino è finito sul Trono mentre Jessica è tornata tra le braccia di Filomena. Poche ore fa sui social, la ragazza è tornata a parlare del suo recente passato.

Jessica e Andrea di Temptation Island: l’amore imperfetto

Su Instagram Jessica e Andrea hanno pubblicato due post per celebrare la loro ri-unione. “L’amore è forse l’unico sguardo che ci è concesso dell’eternità”, ha scritto Filomena immortalandosi con la fidanzata la quale invece ha postato un messaggio più lungo in cui ha confessato che “non è sempre tutto bello”, che “le litigate ci sono” e “le parole dette ma non pensate anche”. Poi ha concluso: “Non penso che siamo fatti per stare assieme ma penso che l’amore che proviamo l’uno per l’altro non lo proveremo mai più. Io credo in questo amore tanto forte quanto imperfetto”. Sotto al post della Battistello si sono fatti vivi diversi fan e si è parlato anche di Zarino. E Jessica ha partecipato alla discussione.

“Andrea non mi ha perdonata, ci siamo perdonati, che è ben diverso!”

Sotto al post una fan ha attaccato la Battistello, insinuando che abbia cornificato Andrea. “Io onestamente penso che tu abbia scritto una marea di cavolate ma ci sta, non pretendo che tutti capiscano!”, la risposta di Jessica. Ma non è finita qui. La fan è tornata alla carica sostenendo che un tradimento si possa consumare non solo concretamente ma anche mentalmente. E secondo l’utente è ciò sarebbe avvenuto a Temptation Island con Zarino. A replicare alle critiche c’è stata un’altra fan, che ha invitato a non valutare la situazione in modo superficiale e a pensare che dietro a una rottura i problemi possano essere svariati. E che è vero che ci possano pure essere dei tradimenti ‘mentali’. Un ragionamento che ha trovato la piena approvazione della Battistello che, inoltre, ha aggiunto che non è solo stata lei a ricevere perdono: “Andrea non mi ha perdonata, ci siamo perdonati, che è ben diverso!”