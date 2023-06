Temptation Island, Isabella Recalcati: ecco davvero che lavoro fa

La nuova edizione di Temptation Island, che ha debuttato lunedì 26 giugno, sta già facendo parlare di sé. La curiosità del pubblico si è soffermata, in particolare, sulla figura di Isabella Recalcati, concorrente del reality Mediaset assieme al fidanzato Manuel Marascio. La ventisettenne sarebbe eccessivamente interessata ai soldi, sminuendo anche il lavoro del suo compagno.

Manuel Marascio parla di Isabella: le sue dichiarazioni

A sostenere questi pareri sul suo conto è stato lo stesso Manuel Marascio, aggiungendo come Isabella lo abbia spesso fatto sentire non all’altezza delle sue aspettative. Isabella non considererebbe il lavoro di tranviere del giovane degno di essere chiamato così. Nel dichiarare tutto ciò, Manuel sarebbe apparso dispiaciuto: “Lavoro per darle tutto quello che posso, per me non compro nemmeno un paio di scarpe“. La fidanzata ha chiesto un falò di confronto immediato, probabilmente infastidita dalle dichiarazioni di Manuel.

I lavori di Isabella Recalcati: il suo passato professionale

Ad essere interessante, però, è il passato professionale di Isabella, principalmente osservabile su Linkedin. La giovane si è laureata nel 2021 alla IULM, in relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. La prima esperienza professionale, tuttavia, risale al 2017, quando ha ottenuto un contratto stagionale, nel ruolo di commessa, con Borsalino. Nel 2019, Isabella è entrata nella squadra che gestisce lo show-room di Vivienne Westwood a Milano.

Quest’ultimo contratto ha avuto durata di un mese e Isabella si è occupata di accoglienza e assistenza clienti. In seguito, la concorrente di Temptation Island ha lavorato come junior social media manager per una società di consulenza che realizza campagne pubblicitarie per alcuni brand importanti nel settore moda. Tra questi ci sarebbero: Superga, Giorgio Armani e Chiara Ferragni.

Nel 2019, Isabella ha fatto parte dello staff di una società milanese che si occupa di fornire hostess, promoter, modelle e interpreti per eventi di carattere musicale e di moda. Il suo ultimo impiego, nonché il primo al di fuori del campo della moda e della comunicazione, è stato quello di junior product manager per una società che si occupa di realizzare pezzi di ricambio elettronici. Quest’ultimo impiego è durato poco più di un anno.

I lavori di Manuel e le parole su Isabella: falò di confronto

Come accennato sopra, Isabella non sembrerebbe apprezzare il lavoro di Manuel come tranviere. La fidanzata lo considererebbe poco ambizioso a livello professionale. Sul profilo Linkedin del giovane concorrente si può leggere come abbia, in precedenza, lavorato come cameriere a Glasgow, per poi tornare in Italia. Da marzo 2016, Manuel ha lavorato come steward per Mc Donald’s. “Certi mesi per pagarle le cene sono rimasto senza soldi per diversi giorni. Dice che a Milano una persona deve guadagnare almeno 6.000 euro al mese” ha spiegato.

A pochi giorni dall’ingresso della coppia a Temptation Island, Isabella ha già chiesto un falò di confronto anticipato a Manuel, probabilmente disturbata dalle dichiarazioni del ragazzo nei suoi confronti. Non resta che attendere le prossime puntate del noto reality Mediaset per scoprire se per la coppia di Isabella e Manuel c’è ancora un futuro o se la loro storia d’amore sia destinata a chiudersi.