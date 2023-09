Temptation Island, Isabella e Manu su Venezia 80: “Tutti indignati”

Cosa ci fanno Isabella e Manuel di Temptation Island alla Mostra del Cinema di Venezia 80? Questa la domanda che molti utenti sui social network si sono posti nel vederli sfilare sul red carpet. Sono nate varie critiche per la loro presenza, tanto che oggi lui si lascia andare a un lungo sfogo per spiegare nel dettaglio cos’è accaduto. Negli ultimi anni ci sono sempre più attacchi legati alla presenza di influencer sul Red Carpet, dove in teoria dovrebbero sfilare solo volti noti legati al mondo del cinema.

In pochi, però, sanno che questi influencer vengono invitati dai brand, per pubblicizzare con la loro immagine le linee di abbigliamento o accessori. Semplicemente questi volti sconosciuti nel mondo del cinema accettano di vivere questa magica esperienza, invitati da un determinato marchio. Chi non lo farebbe? Chiede qualcuno, prendendo le loro difese. Ed ecco che Manuel Marascio spiega cosa accade in questi casi, confermando che lui e Isabella sono stati sommersi di critiche anche da “personaggi noti”.

Con questo lungo sfogo, Manuel parla direttamente alla Recalcati, a cui dice grazie. Insieme hanno superato le tentazioni di Temptation Island 2023 e oggi appaiono più uniti e innamorati di prima. Ma quella esperienza a Venezia, che doveva strappare loro un sorriso, oggi li vede protagonisti di una polemica senza fine.

“In questi giorni ci hanno sommerso di critiche anche personaggi noti, è vero amore mio lì noi non c’entravamo nulla perché non siamo attori e grazie a Dio i nostri obbiettivi sono completamente diversi da questo mondo. Noi siamo persone normali che hanno accettato un invito pensando fosse una cosa fig*, pensando, ma si, ci vestiamo bene come rarissimamente accade e andiamo a vedere questo film INSIEME… arrivati lì ci siamo accorti di quante persone ci fossero, abbiamo capito il sistema, cioè quello che chiunque può andare su questo benedetto Red Carpet”

Isabelle e Manuel hanno semplicemente accettato un invito approdando alla Mostra del Cinema di Venezia 80, come loro stessi confermano. Prima di finire sotto le luci dei riflettori, Marascio ha provato una certa vergogna, tanto che la Recalcati ha pensato fosse meglio passare “veloce tra la folla” e arrivare subito dentro. Ed è questo ciò che hanno fatto.

“Solo in un momento qualche fotografo ci ha urlato e per non essere scortesi ci siamo girati al volo per la foto”, spiega Manuel. Quest’ultimo continua il suo sfogo, passando a ciò che è accaduto dopo. Pare che anche molti influencer si siano lamentati della loro presenza:

“Tra le tante persone che hanno fatto il Red Carpet come noi, quindi NON FAMOSE NON ATTORI ECC.. tutti iniziano a puntare il dito su di noi, siamo diventati ciò che di sbagliato c’è in questo Paese, sono tutti indignati. Ma chi al posto nostro non sarebbe andato? Io mi indignerei per ben altri motivi… Ci si lamenta dell’odio che esce dai social e chi dovrebbe dare il buon esempio non lo fa anzi…”

Probabilmente Isabella e Manuel di Temptation Island sono stati tra i più criticati di questa 80esima edizione dell’evento. Ma a Marascio va bene così, in quanto gli resta una bella esperienza vissuta insieme alla sua dolce metà. Detto ciò, Manuel conclude questo sfogo facendo notare che lui e Isabella hanno le spalle larghe e che la vita gli ha fatto vivere momenti peggiori: “Questo è solletico a confronto! Insieme passiamo tutto, ti amo”.

Questo lungo messaggio ha ricevuto tanti commenti di persone che hanno compreso e che li sostengono. Tra questi anche volti che hanno condiviso con loro l’esperienza nel reality delle tentazioni, come Gabriela Chieffo, Francesca Sorrentino, Daniele De Bosis e Alessia Bottiglia.