Da Temptation Island a Venezia è un attimo, ma quanti sfottò

Red carpet e polemiche, tanto per cambiare. Nelle scorse ore, sul prestigioso tappeto rosso dell’ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si sono visti Manuel “Manu” Marascio e Isabella Recalcati. In molti sui social, vedendo foto e video della loro sfilata, si sono chiesti chi sono e per quale motivo hanno calcato il celebre red carpet. Si proceda con ordine: trattasi di una delle coppie che ha preso parte all’ultima stagione di Temptation Island. I due si sono notati poco nella trasmissione, visto che alla seconda puntata sono usciti di scena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)

Sul perché abbiano sfilato sul tappeto rosso, siamo alle solite. Probabile che siano stati invitati da qualche brand. Fatto sta che su Instagram qualche pagina che segue le vicende gossippare e televisive ha rilanciato la passerella dei due. Isabella ha sfoggiato un abito lungo rosa, mentre “Manu” ha optato per giacca, camicia, pantaloni e scarpe scuri. Sui social è piovuto un po’ di tutto.

Moltissime le ironie sui due ragazzi, a cui si sono aggiunte cascate di sarcasmi. Centinaia di persone, e non per spernacchiare, si sono domandate seriamente chi fossero i due giovani (in effetti chi non ha seguito Temptation Island è normale che non abbia la più pallida idea di chi siano).

“Il Festival del Cinema di Venezia è morto”, ha tuonato una certa Rossella, evidentemente basita dall’aver visto la giovane coppia sfilare sul red carpet. “Ma è uno scherzo?”, si è domandato un altro utente, scoprendo che in realtà non c’era alcuna burla e che Manuel e Isabella hanno davvero passeggiato sul tappeto rosso della Mostra del Cinema.

Qualcuno ha lasciato impressioni ancor più dure: “Ormai cani e porci a Venezia”. E ancora: “A sto punto andiamo tutti sul red carpet”. Sono seguiti tantissimi altri commenti simili. I più numerosi, però, sono stati quelli che hanno cercato di capire l’identità dei ragazzi. “Davvero, ma chi sono?”; “Fermatevi, io davvero non so chi siano”; “Voglio sapere chi sono”; etc etc.

Temptation Island 2023, il percorso di Isabella e Manuel

I due giovani a Temptation Island hanno spiegato di avere problemi perché provenienti da due mondi differenti. Lei dalla Milano ‘borghese’, lui da quella di periferia. Alla fine hanno lasciato il reality assieme, decidendo di proseguire sulla stessa strada che li ha condotti fino a Venezia.