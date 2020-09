Temptation Island in alto mare, inizio incerto: spunta nuova coppia

Quando inizia Temptation Island? Al momento non c’è una data d’inizio sicura, ma solo ipotesi. Seppure il promo pubblicitario in onda su Canale 5 stia continuando a dare appuntamento a mercoledì prossimo, in verità lo slittamento è tutt’altro che impossibile. Probabilmente nella produzione è in corso una lotta contro il tempo per non deludere il pubblico ed essere costretti a rimandare l’inizio, in una stagione televisiva ricca di slittamenti. In Rai per esempio ci sono stati spostamenti nel palinsesto per Ballando con le stelle prima e per È sempre mezzogiorno della Clerici dopo. Solo nel caso del programma di Milly Carlucci però lo slittamento è stato causato dal Coronavirus, perché nelle restanti trasmissioni sono sorti ostacoli diversi. Nel caso di Temptation Island è stata una coppia subito al falò di confronto a dare problemi in fase di montaggio.

Temptation Island, ancora incerta la data d’inizio: le ultime anticipazioni

Un tradimento scoperto ma da sempre sospettato ha infatti spinto una fidanzata ad abbandonare quasi subito il villaggio. Questo colpo di scena ha avuto delle ripercussioni sul montaggio delle puntate, che forse andava rivisto dopo questo evento. Se ieri si parlava solo di slittamento, oggi Tv Blog ha svelato che c’è ancora incertezza tra due date possibili d’inizio: il 9 e il 16 settembre 2020. Quindi non è ancora detta l’ultima parola, ma a confermare l’incertezza è stata anche Raffaella Mennoia. L’autrice su Instagram ha ricordato gli appuntamenti con il ritorno di Uomini e Donne (il 7 settembre) e Tu sì que vales (il 12 settembre). Su Temptation Island invece ha detto: “Bisogna aspettare”.

Anticipazioni Temptation Island, arriva una nuova coppia nel cast

In tutta questa incertezza sulla data d’inizio di Temptation Island, Blogo ha rivelato che la coppia che ha abbandonato è stata sostituita. Evidentemente il falò di confronto c’è stato davvero troppo presto nelle registrazioni, tanto che la produzione ha preferito non rinunciare al sestetto. Per conoscere la nuova coppia di Temptation Island bisognerà attendere la messa in onda della puntata con l’abbandono dell’altra. Finora infatti sono solo anticipazioni trapelate sul Web, ma solo quando tutto andrà in onda la produzione potrà rivelare chi sono i nuovi protagonisti. Ma mai dire mai…