Temptation Island, incidente Carlotta Adacher: le foto tragiche del viso

Sono passati svariati giorni da quando Carlotta Adacher, ex volto di Temptation Island, è stata coinvolta in un grave incidente stradale. A spiegare la situazione della donna era stata la sorella, che aveva comunicato ai suoi followers che Carlotta sarebbe stata sottoposta ad un’operazione. Ebbene, oggi, 13 maggio, l’ex tentatrice ha finalmente rotto il silenzio. Insieme ad una foto in cui si può vedere il suo viso deturpato dopo l’incidente e l’operazione subita, Carlotta ha spiegato cosa le è successo e ha mandato un messaggio di speranza per se stessa e per tutte le persone che la seguono. Ecco le sue parole:

Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai. 30 Aprile ore 18.30. La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli. 13 Maggio 2023 SONO QUI. Mi conoscete, sto tornando con le mie foto (magari un po’ acciaccate) le mie storie, le mie smorfie (alternative) e i miei discorsi accompagnati sicuramente da qualche pronuncia un po’ strana (si spera momentanea). Con il tempo tutto questo sarà sempre più un ricordo e come sempre lo condividerò con voi. GRAZIE.

Nonostante la strada sia ancora in salita, Carlotta ha rassicurato i suoi followers promettendo di tornare piano piano alla sua vita e alle sue abitudini. La cosa più importante è che l’influencer stia bene e stia riuscendo a riprendersi dopo aver vissuto una paura simile.

Il messaggio di Giulio Raselli per l’ex Carlotta Adacher

Il post di Carlotta è stato invaso di messaggi di supporto e di pronta guarigione da parte degli utenti di Instagram e di molti volti noti dello spettacolo. Tra i tanti, troviamo Matteo Diamante, Deianira Marzano, Francesca Manzini, Megghi Galo, Carlotta Dell’Isola e tanti altri. Insomma, tutti hanno lodato la forza della donna, la quale sta cercando di far fronte ad un’esperienza così dura con grande positività.

Ma, c’è una persona in particolare che ha voluto mostrare la sua vicinanza a Carlotta Adacher. Si tratta di Giulio Raselli, il suo ex fidanzato. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex tentatrice avevano iniziato una storia lo scorso anno, dopo essersi conosciuti in un viaggio di lavoro. Tuttavia, a causa della distanza, le loro strade si sono divise e i due non hanno perso occasione per lanciarsi piccate frecciatine sui social.

A fronte della gravità di ciò che è successo, però, Giulio ha voluto mettere da parte tutti gli screzi passati e far sentire il proprio supporto alla sua ex ragazza, postando una storia sul suo profilo Instagram e taggandola direttamente sotto queste parole: