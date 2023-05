La sorella di un ex volto del reality show delle tentazioni di Canale 5 interviene su Canale 5 per rivelare le sue attuali condizioni

Grave incidente stradale per un’ex tentatrice di Temptation Island. Si tratta di Carlotta Adacher, la quale aveva attirato l’attenzione su di sé con la vicinanza ad Alessandro Autera e poi con la relazione con l’ex tronista Giulio Raselli. Qualche giorno fa, la ragazza ha fatto sapere al pubblico i motivi della sua assenza: è stata coinvolta in un incidente sulla strada. Oggi interviene, con il profilo di Carlotta, la sorella di quest’ultima, Alessia. La donna si presenta ai fan dell’ex tentatrice spiegando l’attuale situazione.

Carlotta Adacher dopo l’incidente stradale abbastanza grave non è in pericolo di vita, ma non sta alla grande. Per questo Alessia decide di parlare ai follower della sorella, preoccupati per le sue condizioni. Di fronte al silenzio social dell’ex tentatrici molti hanno iniziato a pensare potesse essere accaduto qualcosa di terribile. La sorella Alessia ha girato in un video in cui rivela di voler “dare voce alla voce che purtroppo in questo momento Carlotta non ha”.

L’ex tentatrice, che in passato aveva fatto discutere per un confronto fatto tra Autera e Raselli, ha diverse “fratture scomposte in viso”. Pertanto, l’ex volto di Temptation Island è in attesa di effettuare un’operazione. “A giorni avverrà questa operazione”, dichiara la sorella di Carlotta sui social. La Adacher ci tiene a mantenere attivo il suo profilo di Instagram e ad aggiornare i suoi fan su ciò che le sta accadendo.

“Carlotta ci tiene a dare un seguito al suo profilo e a tenervi aggiornati. Non smette di pensare a tutte le persone che l’hanno seguita e sostenuta. Voglio ringraziarmi di tutto l’affetto che dimostrate. Per favore non smettete di farlo, perché in questo momento c’è bisogno di supporto e calore umano. Ripeto non è in pericolo di vita, ma il percorso non sarà facile. Io sono positiva, vi terremo aggiornati”

Non resta ora che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Alessia per scoprire l’evoluzione di questa situazione. Ora i fan augurano a Carlotta Adacher di riprendersi al più presto, speranzosi che l’imminente operazione chirurgica vada per il meglio.

Temptation Island, chi è Carlotta Adacher

Chi ha seguito le ultime edizioni di Temptation Island, che questa estate torna finalmente in onda, ricorderà la coppia composta da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni. Era stata proprio Carlotta a creare delle tentazioni. Alla fine, Alessandro si è ritrovato a dar vita dopo il reality show di Canale 5 a una relazione con la sua ex tentatrice.

Tra loro la storia d’amore, però, è giunta in breve tempo al capolinea. Autera si era lamentato per via di alcuni contenuti condivisi da Carlotta sui social, che aveva visto come una mancanza di rispetto. La Adacher si era difesa dicendosi convinta che da parte di Alessandro ci fosse la sola intenzione di mettere su dei teatrini.

Carlotta è conosciuta sul web anche attraverso la sua relazione amorosa con Giulio Raselli. I due hanno iniziato una storia dopo un viaggio di lavoro, nel quale era scattata la scintila. Ma a causa della distanza, i due si sono in seguito separati.