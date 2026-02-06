Temptation Island, il caso sul poliziotto licenziato: spunta il nome

Chi è il poliziotto che è stato licenziato per aver partecipato a Temptation Island 2024? Questa la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo in queste ore, avendo notato l’annuncio fatto da RTL 102.5 e Open. Ed ecco che spunta il presunto nome dell’agente che sarebbe stato, appunto, licenziato dal Capo della Polizia. Il licenziamento è avvenuto a causa della sua partecipazione al reality show delle tentazioni, con la fidanzata.

Il nome che spunta fuori tra i vari commenti è quello di Valerio Palma, il quale ha partecipato al programma dell’estate di Canale 5 con la fidanzata Diandra Pecchioli. Il 45enne si era presentato come un dipendente pubblico, di fronte al pubblico Mediaset. Alla fine, dopo il percorso fatto in TV, Diandra e Valerio a Verissimo sono apparsi uniti e pronti a ricominciare. Infatti, tutt’ora sono una coppia. Ma va precisato che, per ora, solo gli indizi e i commenti dei telespettatori parlano di lui.

Infatti, è bene sottolineare che non c’è alcuna certezza o ufficialità che sia Palma il poliziotto che è stato licenziato dopo Temptation Island. Da parte sua, non c’è stata alcuna conferma o smentita. Fatto sta che RTL 102.5 fa sapere che il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha chiesto il licenziamento di un poliziotto, con l’accusa di aver partecipato al reality show di Canale 5, nel 2024, senza l’autorizzazione. L’agente in questione ha poi impugnato il provvedimento al Tar del Lazio, che per ora ha sospeso tutto.

Pertanto, l’uomo è ora stato riammesso. Esce fuori, inoltre, che la decisione definitiva sul suo licenziamento arriverà il prossimo mese, alla camera di consiglio. Secondo quanto riporta Open, i superiori avrebbero scoperto la presenza del poliziotto nel programma televisivo, guardando appunto la TV, in quanto anche loro “sarebbero fan della popolare trasmissione di Canale 5”. Così all’agente è arrivata la diffida, tramite la quale gli è stato chiesto di non partecipare più alle riprese in corso.

Ma essendo registrate le puntate, il poliziotto sarebbe poi riapparso nuovamente sul piccolo schermo. Stando a ciò che si legge, il legali dell’agente hanno assicurato che non ha più preso parte al reality show dopo la diffida e che, appunto, le immagini andate in onda su Canale 5 erano già state registrate. I suoi superiori, però, darebbero un’altra versione. Per via di questi due racconti contrastanti, i magistrati hanno chiesto alla Polizia una relazione con i vari dettagli e all’agente una dichiarazione ufficiale di uno dei responsabili di Temptation Island.