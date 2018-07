Temptation Island, Ida e Riccardo si sono lasciati: l’indizio su Instagram

Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi dopo Temptation Island?

Da ormai qualche giorno abbiamo appreso la notizia che le riprese della nuova edizione di Temptation Island sono giunte al termine. Come ben sappiamo, tra le coppie partecipanti sull’isola delle tentazioni, erano presenti anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne avrebbero deciso di mettersi in gioco per testare la quantità e la qualità del loro amore. Ci saranno riusciti? Beh, da quanto apparso sui social network pare proprio che i neo fidanzatini di Canale 5 abbiano avuto qualche problemino durante il loro percorso. Cosa sarà accaduto nel programma condotto da Filippo Bisciglia?

La visita di Gemma e il pianto di Ida

Nelle ultime settimane, si ricordano le foto della visita di Gemma Galgani proprio nel villaggio dove risiedeva la bella Platano. A detta dei media, la bionda dama del Trono Over si sarebbe recata in Sardegna sotto stretta richiesta di Ida. E, infatti, in uno scatto, abbiamo potuto notare la stessa Ida seduta sulla spiaggia a piangere e l’amica Gemma posta di fronte a lei, a parlarle cercando di consolarla. Dunque si è subito giunti alla conclusione di un possibile litigio tra la coppia. Altro motivo che rincara la dose e che continua a insospettire i fan è il fatto che, su Instagram, i due, hanno smesso di seguirsi.

Ida e Riccardo non si seguono più sui social

Tra i followers dell’uno e dell’altra non appaiono più i rispettivi nomi. Ida ha, infatti, smesso di seguire Riccardo e viceversa. La situazione attuale, per il momento, non fa altro che alimentare le voci su una loro possibile rottura. Elemento che, aggiungendosi alla presenza della Galgani sulle coste sarde, lascia ben pochi spiragli a chi, invece, era pronto a credere in questa storia d’amore nata sotto la vigile guida di Maria De Filippi. Non ci resta che aspettare la messa in onda della prima puntata di Temptation Island per eliminare ogni dubbio a riguardo.