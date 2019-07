Temptation Island gossip: il flirt segreto tra Sammy e Francesca Baroni

Gossip su Temptation Island: il tentatore Sammy ha avuto un flirt con Francesca Baroni

A due settimane dalla fine di Temptation Island 2019 spunta un gossip mai svelato fino ad ora. Sammy Hassan, il tentatore di Cristina Incorvaia, ha avuto un flirt in passato con Francesca Baroni, protagonista dell’edizione 2017 del programma condotto da Filippo Bisciglia. A rivelare il pettegolezzo è stata la stessa Francesca in un’intervista concessa al settimanale Mio. Come raccontato dalla diretta interessata, la Baroni e l’aitante italo-egiziano si sono frequentati per un breve periodo nel 2018. A interrompere la liaison è stata però la 24enne, che non provava un reale interesse nei confronti del ragazzo.

Francesca Baroni ha interrotto il legame con Sammy Hassan

“Sammy, il tentatore al quale si è avvicinata molto Cristina Incorvaia, lo conosco. Ci sono uscita insieme un annetto fa, ma non mi interessava e poi ho smesso di vederlo“, ha ammesso Francesca Baroni. Dopo la laurea in Economia e Marketing, la giovane ha cominciato a lavorare in alcune tv e radio locali mentre la sua storia con Ruben Invernizzi, col quale ha partecipato a Temptation Island 2017, non è durata. Nell’ultimo periodo Francesca si era legata al calciatore del Verona Alan Empereur, ma lo sportivo l’ha mollata su due piedi senza dare troppe spiegazioni.

Temptation Island: chi è il tentatore Sammy Hassan

Classe 1985, Sammy Hassan è nato da madre italiana e padre egiziano. Nel 2001 ha partecipato a Mister Italia. Originario di Roma, oggi vive a Milano dove di giorno è responsabile di una ditta di beverage e di notte lavora come vocalist. Dieci anni fa ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Valentina Riccardi. Sammy è stato sposato per quattro anni: da questa unione è nato il figlio Cristian, che oggi ha 2 anni è mezzo.