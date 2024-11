Temptation Island, Giulia sta con l’amico di Mirco: “Finita a botte”

Si riaccende il gossip su due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, vale a dire Mirco Rossi e Giulia Duranti. La coppia è scoppiata nel reality show delle tentazioni dopo essere stata legata per quasi 10 anni. Lui ha deciso di uscire con la tentatrice Alessia Sagripanti. Anche Giulia pare che non abbia perso tempo, iniziando una nuova frequentazione. Nelle scorse ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha postato degli scatti in cui si vede la ragazza in dolce compagnia a Roma. Chi è il giovane? Un tale che si chiama Andrea Piteo. Ed è qui che la faccenda si complica perché Mirco e Andrea si conoscono molto bene.

Si proceda con ordine: dopo le paparazzate ‘romane’, Giulia ha di fatto confermato di aver iniziato a vedere Andrea. “Non preoccupatevi di chi è, ma di come mi fa sentire“, ha scritto su Instagram riferendosi con ogni probabilità proprio a Piteo. Ad aggiungere carne al fuoco ci ha pensato un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, il quale, nella mattinata di lunedì 4 novembre, ha scritto in una storia Instagram di aver parlato con fonti certe, ossia di essere entrato in contatto con degli amici sia di Mirco sia di Andrea. Questi gli avrebbero confermato che i due ragazzi erano molto amici e che giocavano nella stessa squadra di calcio. Giocavano e non giocano in quanto sarebbero stati messi fuori rosa dopo essersi picchiati.

“Giulia e l’amico di Mirco si frequentavano di nascosto da oltre un anno. Mirco l’aveva scoperto e se le sono date di santa ragione. In seguito sono stati messi fuori rosa”, ha narrato Rosica che, quindi, oltre a sostenere che ci sia stata una rissa, assicura che la Duranti e Piteo si vedono da molto tempo, prima ancora della partecipazione di lei a Temptation Island. Non resta che attendere chiarimenti dai diretti interessati per comprendere esattamente la dinamica di quel che è accaduto.

Qualche giorno fa, quando è trapelata l’indiscrezione relativa a Pieto e la Duranti, dei fan di Mirco hanno chiesto a quest’ultimo che cosa ne pensasse della faccenda. Rossi ha confermato che Andrea era un suo compagno di squadra e un suo amico. In merito alle voce del presunto flirt con Giulia, si è espresso mantenendo toni non battaglieri e girando la questione all’ex fidanzata: “Girano queste voci, ma lo sa solo lei se siano vere o meno. Si tratta di un mio amico molto stretto insieme al quale gioco a calcio“.