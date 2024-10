Temptation: alcune protagoniste hanno finto. Spunta tutta la verità

Si è conclusa l’edizione autunnale di Temptation Island e dobbiamo ammettere che rimaniamo con l’amaro in bocca. La sensazione nasce sia dalla visione di tutte le puntate che, soprattutto, da quella che ci racconta le coppie un mese dopo. Anche ciò che abbiamo visto oggi a Uomini e Donne ci ha scioccato molto di più dei vari falò di confronto. Il motivo è semplice. Le protagoniste di Temptation sono condizionate dalle reazioni del web. Tutte sembrano recitare un copione quando riflettono sulla loro storia d’amore. Si raccontano in maniera fredda e distaccata. Il tentativo di ricucire una dignità social prevale su tutto il resto.

Così succede che Sofia, la corteggiatrice di Alfred, diventa l’illusa che ha creduto ciecamente in un folle amore. Lei che, ricordiamo bene, ha puntato tutto sull’affinità fisica. Nel salotto di Maria De Filippi ha voluto persino dare ragione ad Anna ammettendo quanto Alfred fosse opportunista. Anna stessa ha dichiarato, in buona sostanza, che Alfred era tornato sui suoi passi nel tentativo di riconquistarla. Ma questa volta è stata lei a rifiutarlo. Lui in mezzo ai due fuochi viene rimbalzato senza capacità di reagire. Ma la cosa, detto onestamente, non ci stupisce.

Reazioni condizionate dai social… una vergogna totale!

Sara e Fabio ve li ricordate? Noi abbiamo fatto fatica ma alla fine abbiamo capito chi fossero. Ma forse era meglio ce li fossimo dimenticati. Perché il fatto che lei abbia deciso di perdonare qualsiasi gesto di lui non rende onore al genere femminile. Ma anche qui la potenza della suggestione social ha fatto il suo corso. E Sara non ha potuto esimersi dallo scusarsi per il duro attacco a Fabio durante il falò di confronto.

Giulia, ex di Mirco, ha studiato la parte di quella buona e comprensiva. D’altronde i social l’accusavano di essere estremamente pesante e che Mirco avesse fatto bene a pensare di lasciarla. Così il tentativo di redimersi è avvenuto con una trasformazione caratteriale in cui lei arriva persino ad elogiare la nuova fidanzata di Mirco. Salvo poi scoprire che Mirco non può vedersi un film in casa senza il rischio di ritrovarsi Giulia appostata dietro un angolo.

Federica cerca la libertà ma si rinchiude nella casa del GF

Federica ottiene finalmente ciò che vuole. Ovvero un fidanzato meno possessivo che possa lasciarle gli spazi che merita. Lo abbraccia e lo ama al falò di confronto. Tornano a Napoli e lei non ha neanche voglia di tornare a casa insieme a lui. Vuole la libertà tanto anelata e presto sapete cosa farà con questa libertà? Andrà a rinchiudersi nella casa del Grande Fratello. O almeno così si dice in giro. Staremo a vedere.

Ma gli esempi da elencare potrebbero essere innumerevoli. Queste giovani donne hanno letto i commenti social e deciso di barcamenarsi come potevano in questo ultimo momento di visibilità. Come biasimarle in un certo senso? Anche noi se fossimo attaccati dal web cercheremmo di fare la stessa cosa. Bisogna solo ricordarsi che tra poche ore nessuno si ricorderà più di loro.