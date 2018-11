Temptation Island: Gianpaolo Quarta ritrova l’amore dopo Martina

Gianpaolo Quarta ritrova l’amore dopo la fine della storia con Martina Sebastiani a Temptation Island

Nuovo amore per Gianpaolo Quarta dopo la fine della sua relazione con Martina Sebastiani? A quanto pare sì! L’ex partecipante di Temptation Island sembra essere riuscito ad aprire il suo cuore a un’altra donna. A rivelarlo è lo stesso Gianpaolo, il quale in queste ore ha risposto a qualche domanda dei fan. Il pubblico vuole avere più informazioni sulla sua attuale situazione sentimentale e così non possono fare a meno di chiederle al diretto interessato. Dopo la sua partecipazione al reality delle tentazioni, è riuscito a entrare nel cuore di tanti italiani. Proprio all’interno del programma, la Sebastiani ha compreso che la loro relazione non poteva andare avanti. Martina si è così avvicinata al tentatore Andrea Dal Corso, con cui poi si è anche scambiata qualche bacio. Gianpaolo, con qualche anno in meno di lei, al falò di confronto ha cercato spiegazioni. I due, però, non sono arrivati al magico lieto fine che hanno potuto vivere altre coppie. Infatti, hanno lasciato il reality da single.

Gianpaolo Quarta: una donna sta facendo nuovamente battere il cuore dell’ex di Martina Sebastiani

Mentre Martina ha iniziato una frequentazione con Andrew, Gianpaolo tentava di riprendere in mano la sua vita. Il Quarta ha stupito tutti durante il confronto con la ex e il tentatore a Uomini e Donne. Il giovane è riuscito a sorprendere il pubblico attraverso l’ironia, utilizzata proprio per sdrammatizzare la sua delusione. Ora, però, i rapporti tra Martina e Gianpaolo sembrano essere migliorati. Entrambi hanno fatto capire in questi giorni di aver superato le loro divergenze e di aver compreso insieme che la loro storia d’amore non poteva avere futuro. Ma ecco che ora Gianpaolo sembra pronto a riaprire il suo cuore a un’altra donna. Rispondendo ai fan rivela di essere felice, poiché al suo fianco c’è ora una persona molto speciale.

Gianpaolo Quarta felice: “Nella mia vita c’è una persona meravigliosa”

“Non sono fidanzato, ma ora nella mia vita c’è una persona meravigliosa che riesce a farmi stare bene”. Così, Gianpaolo conferma che c’è un’altra donna nella sua vita ora. Al momento non si considerano fidanzati, ma sembra proprio che tra loro stia nascendo qualcosa di forte. “Vi aggiorno se le cose dovessero cambiare”, rivela il Quarta. Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire chi sta facendo battere il cuore di Gianpaolo dopo Martina.