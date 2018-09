Martina Sebastiani furiosa chiude con Gianpaolo dopo il confronto a UeD

Martina Sebastiani di Temptation Island chiude con Gianpaolo Quarta dopo Uomini e Donne

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta di Temptation Island, dopo il confronto a Uomini e Donne, non hanno più avuto alcuna conversazione. I due sono stati protagonisti di una discussione molto particolare all’interno dello studio, dove il pubblico ha chiaramente appoggiato Gianpaolo. Dopo alcune affermazioni di quest’ultimo, Martina avrebbe deciso di chiudere qualunque tipo di rapporto con l’ex fidanzato. A rivelarlo è la stessa Sebastiani. I fan le chiedono, in queste ore, attraverso le domande di Instagram, se ha più risentito Gianpaolo dopo Uomini e Donne. Proprio tramite questa risposta, Martina ci tiene a dichiarare che avrebbe voluto avere un rapporto civile con il Quarta. Purtroppo per lei questo sembra non essere più possibile, in quanto non ne vale la pena. Sono diverse le battute e le domande ironiche che Gianpaolo ha fatto a Martina durante la puntata del Trono Classico. In particolare, il Quarta ha fatto notare come la sua ex fidanzata si sia subito gettata tra le braccia di Andrea Dal Corso, ex tentatore.

Martina Sebastiani furiosa con Gianpaolo dopo il confronto a Uomini e Donne: “Non ne vale la pena”

“Io avrei voluto un rapporto civile, quello che avevamo fino al giorno prima della puntata. Ma visto come si è presentato in studio, credo che non ne valga neanche la pena”. Così, Martina rivela di non aver sentito più Gianpaolo dopo la puntata del Trono Classico che ha visto il loro acceso confronto. Il pubblico e gli opinionisti erano chiaramente dalla parte del Quarta, il quale non è riuscito a trattenere il suo pensiero riguardante il rapporto nato tra Martina e Andrea. In particolare, si è parlato delle foto che i due hanno scattato nella famosa vasca da bagno. Questo atteggiamento avrebbe portato la Sebastiani a chiudere con Gianpaolo.

Martina Sebastiani chiude con Gianpaolo Quarta e termina la frequentazione con Andrea Dal Corso

Martina è stata abbastanza chiara: per lei non vale neanche la pena di avere un rapporto civile con Gianpaolo. Nel frattempo, la sua frequentazione con l’ex tentatore Andrew è finita. I due avevano già fatto capire di non essere andati avanti con il loro rapporto. La Sebastiani ha bisogno di vivere un periodo da sola, dopo tanti anni di relazione con Gianpaolo, come lei stessa ha più volte rivelato.