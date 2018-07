Temptation Island, Gianpaolo parla dopo la puntata: “Non insultate nessuno”

Temptation Island: le parole di Gianpaolo dopo la puntata e la gaffe di Martina

Anche il giorno dopo la puntata di Temptation Island sul web si continua ad ironizzare riguardo ad alcune frasi dette all’interno del programma. Fra le tante c’è la gaffe di Martina durante il falò di confronto anticipato con il fidanzato Gianpaolo. Martina ha chiamato il suo fidanzato con il nome del tentatore Andrea. Anche se si è resa conto dello sbaglio e ha cercato di rimediare non pronunciando il nome per intero, Gianpaolo ha capito e non l’ha presa bene e il web si è scatenato. “Parlate, commentate e criticate pure. Ma tra la simpatia e la maleducazione passa una linea sottile” ha scritto Gianpaolo il giorno dopo la puntata in una ig stories. “Ironizzate sulle c*****e che abbiamo detto o fatto. Ma non insultate nessuno. Nessuno” ha precisato il fidanzato di Martina. Dunque, Gianpaolo ha voluto difendere se stesso e anche la sua ragazza? Potrebbe essere un indizio che porta a pensare a come potrebbe essersi concluso il falò.

Martina parla dopo la puntata di Temptation Island

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontrerai qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore , la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi” ha scritto Martina in un post su Instagram rispondendo ancora una volta alle critiche. “Vi giuro che non ricordavo nemmeno il mio nome in quel momento… rilassatevi” aveva infatti scritto la fidanzata di Gianpaolo subito dopo la puntata.

Temptation Island: il falò di confronto tra Martina e Gianpaolo

Il falò di confronto anticipato tra Martina e Gianpaolo non è andato in onda per intero. Il 1 agosto alle 21.10 su Canale 5, scopriremo se i due hanno deciso di uscire da Temptation Island da soli o insieme.